Lo que arrancó como un gesto de acompañamiento terminó convirtiéndose en un problema mayúsculo para Cinthia Fernández y su novio, el abogado Roberto Castillo.
"NO ME SIRVE SI NO SALE EN LA TELE"
Cinthia Fernández en shock: Qué revelaron sobre su pareja
En "Puro Show" (El Trece) apuntaron contra Roberto Castillo, pareja de Cinthia Fernández, por presuntas estafas.
La pareja se había puesto al frente del caso del pequeño Ángel López, él como representante legal de la familia paterna y ella como cara visible ante los medios. Pero la jugada les salió cara: una panelista salió al aire con información que los pone en una posición muy incómoda.
Fernanda Iglesias, en el ciclo "Puro Show" (El Trece), expuso dos casos concretos en los que Castillo habría cobrado importantes sumas de dinero a clientas sin llegar a trabajar sus expedientes. Las acusaciones rápidamente se viralizaron y abrieron un debate sobre cuál es el verdadero rol que juegan el letrado y su pareja en casos de alto impacto público.
El chat que compromete a Roberto Castillo
Iglesias no llegó al programa con rumores. Llegó con chats. Según relató, tiene conversaciones en las que el propio Castillo habría admitido de manera explícita que no le interesa tomar causas que no tengan proyección televisiva: "No, mirá, lo que pasa es que no me sirve si no sale en la tele", habría escrito el abogado.
Esa frase le sirvió a la periodista como punto de partida para cuestionar la participación de la pareja en el caso Ángel: "No se entiende qué es lo que quiere Cinthia porque este caso ya estaba visualizado y ellos sabían que iban a tener toda la atención mediática. Por eso insisto en esto de que él puede agarrar los casos que quiera, pero no agarra los casos de gente que no tiene fama".
Una acusación fuerte, respaldada —según ella— por evidencia concreta.
Valentina Salcedo
Ahora bien, la primera damnificada que mencionó Iglesias es Valentina Salcedo, una influencer vinculada al Club Atlético Boca Juniors. Según la panelista, Salcedo contrató a Castillo para que la defendiera en una situación de extorsión. El trato no fue a cambio de nada: le pagó $5.000.000.
El resultado, sin embargo, habría sido decepcionante. "Castillo no hizo nada", aseguró Iglesias. "Solamente mandó una carta documento", agregó.
La periodista también detalló un mecanismo que Castillo utilizaría para evitar dejar rastros: "Tiene esta cosa de que le hace hacer las transferencias todas a su amigo o a su hermano para no quedar pegado... No hace factura ni nada y cobra en negro buena parte del pago".
Según detalló Iglesias, cuando Salcedo comenzó a reclamarle, el abogado habría dejado de responderle. Finalmente, la mujer contrató a otro letrado, quien se reunió con Castillo para pedirle la devolución del dinero. La respuesta fue negativa de su parte, aunque su socio sí habría devuelto el 30% de lo cobrado: "Sabe que no hicieron nada", explicó.
La joven habría decidido avanzar con una denuncia formal por estafa.
Pamela Rolón
Sin embargo, el de Salcedo no sería un hecho aislado. Fernanda Iglesias sumó un segundo nombre: Pamela Rolón, otra mujer que se habría comunicado con ella para contar una experiencia similar.
"Castillo la usó para ir a la televisión, después no se ocupó nunca más del caso, le sacó plata", sintetizó la periodista, calificando las declaraciones como "tremendas".
La dupla mediático-judicial bajo la lupa
La panelista Nancy Duré aportó una lectura que redondea el cuadro. Según ella, Cinthia Fernández y Roberto Castillo operarían como un equipo con roles bien definidos y complementarios: "Trabajan en dupla en este sentido: ella es la pata mediática, la que dice lo políticamente incorrecto, la que arenga a la gente, la que pone la prensa en atención, y él después viene como el salvador atrás a resolver".
Hasta el momento, ni Cinthia Fernández ni Roberto Castillo se pronunciaron públicamente sobre las acusaciones al cierre de esta nota. La pelota está en su cancha.
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