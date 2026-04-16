Cinthia Fernández en shock: Qué revelaron sobre su pareja

Una acusación fuerte, respaldada —según ella— por evidencia concreta.

Valentina Salcedo

Ahora bien, la primera damnificada que mencionó Iglesias es Valentina Salcedo, una influencer vinculada al Club Atlético Boca Juniors. Según la panelista, Salcedo contrató a Castillo para que la defendiera en una situación de extorsión. El trato no fue a cambio de nada: le pagó $5.000.000.

El resultado, sin embargo, habría sido decepcionante. "Castillo no hizo nada", aseguró Iglesias. "Solamente mandó una carta documento", agregó.

La periodista también detalló un mecanismo que Castillo utilizaría para evitar dejar rastros: "Tiene esta cosa de que le hace hacer las transferencias todas a su amigo o a su hermano para no quedar pegado... No hace factura ni nada y cobra en negro buena parte del pago".

Según detalló Iglesias, cuando Salcedo comenzó a reclamarle, el abogado habría dejado de responderle. Finalmente, la mujer contrató a otro letrado, quien se reunió con Castillo para pedirle la devolución del dinero. La respuesta fue negativa de su parte, aunque su socio sí habría devuelto el 30% de lo cobrado: "Sabe que no hicieron nada", explicó.

La joven habría decidido avanzar con una denuncia formal por estafa.

Pamela Rolón

Sin embargo, el de Salcedo no sería un hecho aislado. Fernanda Iglesias sumó un segundo nombre: Pamela Rolón, otra mujer que se habría comunicado con ella para contar una experiencia similar.

"Castillo la usó para ir a la televisión, después no se ocupó nunca más del caso, le sacó plata", sintetizó la periodista, calificando las declaraciones como "tremendas".

La dupla mediático-judicial bajo la lupa

La panelista Nancy Duré aportó una lectura que redondea el cuadro. Según ella, Cinthia Fernández y Roberto Castillo operarían como un equipo con roles bien definidos y complementarios: "Trabajan en dupla en este sentido: ella es la pata mediática, la que dice lo políticamente incorrecto, la que arenga a la gente, la que pone la prensa en atención, y él después viene como el salvador atrás a resolver".

Hasta el momento, ni Cinthia Fernández ni Roberto Castillo se pronunciaron públicamente sobre las acusaciones al cierre de esta nota. La pelota está en su cancha.

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