Cinthia Fernández explota por el caso Ángel y prende fuego todo con un pedido extremo

"No me vengas a decir que una psicóloga no puede ver eso, no me vengas a decir que institucionalmente no pueden ver eso, no me vengan a no hablar de tongos de la psicóloga, no me vengan a hablar de nada, no me levanten un pañuelo que no tengo ganas de ver, porque no les creo nada, porque por políticas, por sesgo, por ideología, hoy estamos llorando a Ángel", disparó.

La frase fue una granada de fragmentación: tocó a profesionales de la salud mental, al aparato estatal de protección de la infancia y a ciertos sectores del activismo. No hay en esas palabras una zona gris.

"Era un nene feliz que estaba con su papá"

Fernández también destacó el contraste entre el entorno afectivo real del niño y su situación legal. Para ella, quienes lo criaban con amor no eran los que figuraban en el papel. "Se pudo haber evitado, era un nene feliz que estaba con su papá y con su mamá de corazón que era mucho más mamá que la mamá que lo parió", afirmó.

La referencia es a la pareja del padre biológico, quien habría cumplido un rol materno concreto en la vida del pequeño. Un dato que, según Cinthia, debería haber pesado más a la hora de tomar decisiones de custodia.

La frase más polémica

No obstante, el momento de mayor impacto llegó cuando Fernández planteó una medida que en Argentina está abolida desde hace décadas y cuya reintroducción genera un debate profundo.

"Para mí, en casos irreversibles como el de Ángel, que vuelva la pena de muerte", sentenció. Y fue más lejos: "¿Para qué mantenerlos con vida? Si a los niños no los recupera nadie".

Luego conectó su postura con el caso que marcó un antes y un después en la Argentina: el de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado por su madre y la pareja de esta en La Pampa en 2021.

"Para mí en casos irreversibles como fue el de Lucio o como es el de Ángel, en donde está más que demostrado quiénes son los asesinos, yo no los quiero en esta vida. O que la pasen muy mal adentro y que los maten adentro o que tengamos el placer de disfrutar como se mueren", afirmó con una contundencia que dejó a más de un periodista sin respuesta inmediata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2043730433091751950&partner=&hide_thread=false [AHORA] Junto al papá de Ángel, Cinthia Fernández exigió que "vuelva la pena de muerte", y pidió que la madre y el padrastro "la pasen muy mal adentro" de la cárcel y "que los maten", o "tener el placer de disfrutar cómo se mueren esas mierdas".



@ADNsur https://t.co/MOt2gdUNrU pic.twitter.com/5RIGvNJu85 — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 13, 2026 Publicación en X de @elcancillercom.

¿Qué falló en el caso Ángel?

El patrón se repite con una regularidad que duele: señales ignoradas, informes archivados, visitas que no se hicieron o que no sirvieron. La muerte de Ángel vuelve a poner sobre la mesa la eficacia —o la falta de ella— del sistema de protección a la infancia en Argentina.

Cómo reaccionaron las redes ante sus dichos

La propuesta de Cinthia Fernández no es nueva ni exclusiva de ella. Cada vez que un caso de violencia contra un menor conmueve al país, el tema resurge con fuerza en la agenda pública. En redes, por ejemplo, se pudo observar un gran apoyo hacia la modelo.

"En esta te re banco, Cinthia", escribió Mabyduk en un comentario de Instagram.

"Esta mujer habló por todos esos niños", sumó the_marialejandra con emojis de aplausos.

"Dijo lo que millones queremos y nadie se anima. Si alguien toca a algunos de mis hijos voy a pedir pena de muerte", añadió aurorasoledadmino.

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