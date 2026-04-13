Google causa furor absoluto con sus nuevos cursos gratuitos: Cómo anotarse

En todos los casos, el contenido incluye videos, materiales interactivos, evaluaciones y proyectos prácticos elaborados junto a especialistas del sector.

Los 61 cursos online de Google

A continuación, el detalle de toda la oferta disponible:

Inteligencia artificial y productividad Introducción a la IA generativa Introducción a la IA responsable Gana confianza con habilidades de autopromoción Gemini y el ciclo de vida de desarrollo de software Google para pymes Haz que tus clientes te encuentren en Internet IA para estudiantes (inglés) IA responsable: aplicando los principios de la IA con Google Cloud Cursos de Google Marketing Platform Desarrolla tus conocimientos y competencias en IA Diseño de instrucciones en Vertex AI Encuentra tu próximo trabajo Formación de Google Cloud Fundamentos de Marketing Digital Conecta con tus clientes a través del móvil Contenidos para promocionar tu empresa Curso de Desarrollo de Apps Móviles Cursos de Google Ads Cursos de Google Analytics Cursos de Google Developers Cloud Digital Leader Comercio electrónico Competencias digitales para profesionales Comunica tus ideas con técnicas de narración y diseño Comunicación empresarial Conceptos básicos de programación Certificado Profesional de Diseño de UX Certificado Profesional de Gestión de Proyectos Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información Certificados Profesionales de Google Ciberseguridad Cloud Computing Acelera tu búsqueda de empleo con la IA Amplía tu negocio a otros países Aprende a hablar en público Biblioteca de cursos de Google Cloud Centro de Aprendizaje de Google Workspace Certificado Profesional de Análisis de datos Certificado Profesional de IA Domina la IA con Gemini Fundamentos de IA Fundamentos de Prompting de Google Haz que la IA trabaje para ti (inglés) AI Boost Bites (inglés) Recursos para tu empresa de servicios Recursos para tu restaurante Saca partido a los recursos digitales en tu tienda Transformación digital para el empleo Mejora tu productividad en el trabajo Necesidades y conductas online de tus clientes Productividad Personal Professional Cloud Architect Professional Data Engineer Promociona tu empresa con publicidad online Introducción a la generación de imágenes con IA Introducción a los modelos de lenguaje extenso Introducción a los modelos de lenguaje grandes (LLM) Introducción al bienestar digital Lleva tu empresa a Internet Marketing Digital y Comercio Electrónico

Las áreas con mayor proyección laboral

Dentro del catálogo, algunos bloques temáticos tienen especial relevancia para el mercado de trabajo actual. Cursos como "Fundamentos de IA", "Domina la IA con Gemini" o "Introducción a los modelos de lenguaje grandes" apuntan a trabajadores que quieren mantenerse vigentes en un entorno donde la automatización avanza a ritmo acelerado.

Certificados Profesionales: el activo más cotizado

Los programas de Análisis de Datos, Diseño de UX, Gestión de Proyectos y Soporte IT son los más demandados por empresas en plataformas como LinkedIn. Llevan entre tres y seis meses de cursada, y varios egresados los citan como punto de inflexión en sus carreras, especialmente en perfiles sin título universitario formal.

Google también pensó en quienes tienen un negocio propio. Cursos como "Lleva tu empresa a Internet", "Fundamentos de Marketing Digital" o "Amplía tu negocio a otros países" ofrecen herramientas concretas para escalar sin necesidad de contratar una agencia.

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