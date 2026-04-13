pod 8 980x90-google
urgente24
OMNI Google > Cursos > online

¡ARRASA CON TODO!

Google causa furor absoluto con sus nuevos cursos gratuitos: Cómo anotarse

Desde programación hasta ciberseguridad, los cursos de Google abarcan perfiles diversos y prometen mejorar las oportunidades laborales en pocos meses.

13 de abril de 2026 - 23:11
La oferta de google que apunta a los empleos del futuro.&nbsp;

La oferta de google que apunta a los empleos del futuro. 

Google lleva años apostando por la educación digital, y su catálogo actualizado lo confirma: 61 cursos online disponibles para cualquier persona con conexión a internet. La propuesta cubre áreas de alta demanda laboral como inteligencia artificial, marketing digital, programación, análisis de datos y ciberseguridad.

Sin embargo, lo que distingue a esta iniciativa de otras plataformas es su flexibilidad: no se exigen conocimientos previos, el ritmo de estudio es libre y, al finalizar, el usuario obtiene un certificado digital con respaldo de Google, uno de los sellos más reconocidos del ecosistema tech global.

La puerta de entrada es Grow with Google, el portal oficial que concentra toda la oferta. Desde allí, es posible explorar el catálogo, filtrar por área de interés y comenzar de inmediato.

Seguir leyendo

¿Cuánto cuestan los cursos de Google?

La pregunta más frecuente entre quienes descubren esta plataforma es si los cursos son gratuitos. La respuesta es: depende del programa.

Varios cursos de introducción y habilidades digitales básicas no tienen costo. Sin embargo, los Certificados Profesionales —los más completos y valorados por el mercado laboral— se desarrollan en alianza con Coursera y requieren una suscripción paga. Coursera suele ofrecer períodos de prueba gratuitos, lo que permite iniciar sin desembolso inmediato.

En todos los casos, el contenido incluye videos, materiales interactivos, evaluaciones y proyectos prácticos elaborados junto a especialistas del sector.

Los 61 cursos online de Google

A continuación, el detalle de toda la oferta disponible:

  1. Inteligencia artificial y productividad
  2. Introducción a la IA generativa
  3. Introducción a la IA responsable
  4. Gana confianza con habilidades de autopromoción
  5. Gemini y el ciclo de vida de desarrollo de software
  6. Google para pymes
  7. Haz que tus clientes te encuentren en Internet
  8. IA para estudiantes (inglés)
  9. IA responsable: aplicando los principios de la IA con Google Cloud
  10. Cursos de Google Marketing Platform
  11. Desarrolla tus conocimientos y competencias en IA
  12. Diseño de instrucciones en Vertex AI
  13. Encuentra tu próximo trabajo
  14. Formación de Google Cloud
  15. Fundamentos de Marketing Digital
  16. Conecta con tus clientes a través del móvil
  17. Contenidos para promocionar tu empresa
  18. Curso de Desarrollo de Apps Móviles
  19. Cursos de Google Ads
  20. Cursos de Google Analytics
  21. Cursos de Google Developers
  22. Cloud Digital Leader
  23. Comercio electrónico
  24. Competencias digitales para profesionales
  25. Comunica tus ideas con técnicas de narración y diseño
  26. Comunicación empresarial
  27. Conceptos básicos de programación
  28. Certificado Profesional de Diseño de UX
  29. Certificado Profesional de Gestión de Proyectos
  30. Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías de la Información
  31. Certificados Profesionales de Google
  32. Ciberseguridad
  33. Cloud Computing
  34. Acelera tu búsqueda de empleo con la IA
  35. Amplía tu negocio a otros países
  36. Aprende a hablar en público
  37. Biblioteca de cursos de Google Cloud
  38. Centro de Aprendizaje de Google Workspace
  39. Certificado Profesional de Análisis de datos
  40. Certificado Profesional de IA
  41. Domina la IA con Gemini
  42. Fundamentos de IA
  43. Fundamentos de Prompting de Google
  44. Haz que la IA trabaje para ti (inglés)
  45. AI Boost Bites (inglés)
  46. Recursos para tu empresa de servicios
  47. Recursos para tu restaurante
  48. Saca partido a los recursos digitales en tu tienda
  49. Transformación digital para el empleo
  50. Mejora tu productividad en el trabajo
  51. Necesidades y conductas online de tus clientes
  52. Productividad Personal
  53. Professional Cloud Architect
  54. Professional Data Engineer
  55. Promociona tu empresa con publicidad online
  56. Introducción a la generación de imágenes con IA
  57. Introducción a los modelos de lenguaje extenso
  58. Introducción a los modelos de lenguaje grandes (LLM)
  59. Introducción al bienestar digital
  60. Lleva tu empresa a Internet
  61. Marketing Digital y Comercio Electrónico

Las áreas con mayor proyección laboral

Dentro del catálogo, algunos bloques temáticos tienen especial relevancia para el mercado de trabajo actual. Cursos como "Fundamentos de IA", "Domina la IA con Gemini" o "Introducción a los modelos de lenguaje grandes" apuntan a trabajadores que quieren mantenerse vigentes en un entorno donde la automatización avanza a ritmo acelerado.

Certificados Profesionales: el activo más cotizado

Los programas de Análisis de Datos, Diseño de UX, Gestión de Proyectos y Soporte IT son los más demandados por empresas en plataformas como LinkedIn. Llevan entre tres y seis meses de cursada, y varios egresados los citan como punto de inflexión en sus carreras, especialmente en perfiles sin título universitario formal.

Google también pensó en quienes tienen un negocio propio. Cursos como "Lleva tu empresa a Internet", "Fundamentos de Marketing Digital" o "Amplía tu negocio a otros países" ofrecen herramientas concretas para escalar sin necesidad de contratar una agencia.

----------------------------------

Más contenido en Urgente24

AUH: El trámite que pocos hacen y te da más plata

Gran Hermano se cae a pedazos: Lo que se filtró y deja a Telefe mal parado

Los errores con tarjetas de crédito que casi todos cometen y no lo saben

Mirtha Legrand preguntó por el caso Adorni y la mesa se prendió fuego

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES