Gran Hermano se cae a pedazos: Lo que se filtró y deja a Telefe mal parado

Pero la información no terminó ahí. El mismo comunicador amplió el contexto y reveló una presión sostenida de la participante para que se le permitiera ese encuentro, lo que habría motivado, incluso, la concesión del propio viaje internacional. "Intentó cuatro veces irse de la casa por la nena, pero le concedieron el intercambio y poder verla antes de irse", agregó.

Este dato es explosivo: según la versión de Flowers, el intercambio con Telemundo no sería solo un acuerdo televisivo de interés comercial, sino también una forma de retener a una participante que amenazó con abandonar el juego.

Ángel De Brito prendió la mecha en X

El debate se volvió más ruidoso cuando Ángel de Brito, conductor de LAM, entró en la conversación desde su cuenta de X. Sin señalar específicamente a Sol Abraham, el presentador trazó una línea general que muchos leyeron como una crítica directa al manejo de estos episodios por parte de la producción del ciclo.

"Los participantes que hacen intercambios obviamente rompen el aislamiento, pasó en todas las ediciones, aunque lo disimulen. Vuelven con ventajas a la casa", escribió en su posteo de X. "Los participantes que hacen intercambios obviamente rompen el aislamiento, pasó en todas las ediciones, aunque lo disimulen. Vuelven con ventajas a la casa", escribió en su posteo de X.

¿Por qué estos dichos son tan importantes?

Gran Hermano construye su contrato con la audiencia sobre una premisa básica: los participantes están aislados del mundo exterior. Ese aislamiento es la base de la dinámica del juego. Cuando se rompe —sea con o sin consentimiento de la producción— la legitimidad del formato se resiente.

El aislamiento garantiza igualdad de condiciones entre participantes

Romperlo implica una ventaja informativa sobre el resto de los jugadores

Si la producción lo permite de forma selectiva, expone al programa a acusaciones de acomodo

No obstante, el caso no es nuevo, como remarcó de Brito "pasó en todas las ediciones". Lo que varía es cuándo y cómo se filtra la información al público.

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