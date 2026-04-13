A esta altura, Gran Hermano (Telefe) tiene un historial propio de polémicas: acomodos, acuerdos no tan secretos, entradas y salidas que generan más preguntas que respuestas. Pero esta vez el episodio que sacudió las redes sociales tuvo nombre y apellido: Sol Abraham, ex participante del ciclo en 2011 que regresó al formato y fue seleccionada por la producción para un intercambio internacional.
"AUNQUE LO DISIMULEN..."
Gran Hermano se cae a pedazos: Lo que se filtró y deja a Telefe mal parado
La polémica escala en gran hermano luego de que se filtrara que el aislamiento de una participante habría sido vulnerado.
La participante fue comunicada por el conductor del reality sobre los detalles de la travesía. Según se informó, se sumaría durante una semana aproximadamente a "La Casa de los Famosos", el famoso programa de la cadena estadounidense Telemundo.
"Van a ser 6 o 7 días", había expresado Santiago del Moro. Sin embargo, lo que parecía un capítulo de marketing televisivo entre dos gigantes de los realities derivó en una polémica mayúscula cuando trascendió lo que pasó durante el período de aislamiento previo al viaje.
La revelación de Fede Flowers que pone en la mira a Gran Hermano
Fue el periodista Fede Flowers quien tiró la primera piedra. A través de X, confirmó que Sol Abraham no respetó el protocolo de aislamiento total que el formato exige antes de que los participantes regresen a la casa o se trasladen a otro destino.
Pero la información no terminó ahí. El mismo comunicador amplió el contexto y reveló una presión sostenida de la participante para que se le permitiera ese encuentro, lo que habría motivado, incluso, la concesión del propio viaje internacional. "Intentó cuatro veces irse de la casa por la nena, pero le concedieron el intercambio y poder verla antes de irse", agregó.
Este dato es explosivo: según la versión de Flowers, el intercambio con Telemundo no sería solo un acuerdo televisivo de interés comercial, sino también una forma de retener a una participante que amenazó con abandonar el juego.
Ángel De Brito prendió la mecha en X
El debate se volvió más ruidoso cuando Ángel de Brito, conductor de LAM, entró en la conversación desde su cuenta de X. Sin señalar específicamente a Sol Abraham, el presentador trazó una línea general que muchos leyeron como una crítica directa al manejo de estos episodios por parte de la producción del ciclo.
¿Por qué estos dichos son tan importantes?
Gran Hermano construye su contrato con la audiencia sobre una premisa básica: los participantes están aislados del mundo exterior. Ese aislamiento es la base de la dinámica del juego. Cuando se rompe —sea con o sin consentimiento de la producción— la legitimidad del formato se resiente.
- El aislamiento garantiza igualdad de condiciones entre participantes
- Romperlo implica una ventaja informativa sobre el resto de los jugadores
- Si la producción lo permite de forma selectiva, expone al programa a acusaciones de acomodo
No obstante, el caso no es nuevo, como remarcó de Brito "pasó en todas las ediciones". Lo que varía es cuándo y cómo se filtra la información al público.
------------------------------
Más contenido en Urgente24
Mirtha Legrand preguntó por el caso Adorni y la mesa se prendió fuego
La miniserie de 8 capítulos que sacude el ranking y no para
Los errores con tarjetas de crédito que casi todos cometen y no lo saben
SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar