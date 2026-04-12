"La zona" es una miniserie disponible en Movistar Plus que pasó desapercibida para gran parte del público hispanohablante, acostumbrado a moverse entre Netflix, Amazon y Disney+. Sin embargo, quienes la descubrieron no tardaron en defenderla, y hoy, años después de su estreno, la crítica la sigue recomendando con la misma convicción que en aquel entonces.
"ESTUPENDA Y APABULLANTE"
La miniserie de 8 capítulos que sacude el ranking y no para
Tres años después de un desastre nuclear, esta miniserie en Movistar Plus sigue a un inspector que vuelve al servicio y enfrenta un crimen terrible.
La historia arranca tres años después de un accidente nuclear que devastó una región del norte de España. El inspector Héctor Uría regresa al servicio activo cargando con una historia particular: fue el único sobreviviente del primer grupo de rescatistas que llegó a la central siniestrada.
Su regreso no trae calma. El hallazgo de un hombre brutalmente asesinado dentro de la Zona de Exclusión lo arrastra a una investigación que sacude los cimientos del nuevo orden social que emergió tras la catástrofe. Desde ahí, la trama despliega capas de suspenso, política y humanidad con una precisión que pocas producciones televisivas logran sostener de principio a fin.
Los hermanos Sánchez-Cabezudo detrás de cámara
Dirigida por Jorge Sánchez-Cabezudo y Alberto Sánchez-Cabezudo, esta miniserie fue una apuesta de Movistar Plus que no contó con el ruido mediático de una producción norteamericana, pero construyó reputación de manera silenciosa y sostenida con el paso del tiempo.
El elenco es uno de sus grandes activos. Eduard Fernández encabeza un reparto que incluye a Emma Suárez, Álvaro Cervantes, Manolo Solo, Alba Galocha, Marina Salas, Carlos Bardem, Juan Echanove y Alexandra Jiménez.
La miniserie que la crítica marcó como destacada
Desde el Diario El Periódico, la valoración fue contundente: "Si 'La zona' ha de marcar el curso de nuestra televisión, vamos por muy buen camino. (...) La serie no intenta emular los 'thrillers' americanos. Es honesta con la realidad local".
Esa honestidad con lo propio —el paisaje, el acento, las contradicciones sociales— es justamente lo que la diferencia. No busca imitar fórmulas importadas. Construye su identidad desde adentro.
La voz de los espectadores
En Filmaffinity, plataforma de referencia para cinéfilos, los comentarios apuntan en la misma dirección.
Bajo el seudónimo Cinema Wiseau, un usuario detalló lo que la hace especial: "'La zona' no es sólo una serie bien escrita, gracias a un guión denso que sabe dosificar la información a cuentagotas y mantener el interés, además tiene una puesta en escena trabajada, está estupendamente interpretada por un buen reparto y cuenta con un trabajo de investigación apabullante que casi ha tardado un año en reunirse".
Otro espectador, identificado como DDB, también añadió su punto de vista: "En mi opinión es muy buen producto con una ambientación y actuaciones muy logradas".
Por qué vale la pena verla después de tanto tiempo
La sobreoferta audiovisual de la actualidad hace que producciones de calidad queden enterradas bajo el volumen de lanzamientos semanales. "La zona" es exactamente ese tipo de obra: no llegó alardeando, pero resistió el paso del tiempo gracias a su solidez narrativa y a actuaciones que sostienen cualquier comparación internacional.
Su formato breve la convierte además en una opción ideal para quienes no quieren comprometerse con temporadas interminables. Es una historia completa, cerrada, que puede verse en un fin de semana sin ningún tipo de esfuerzo.
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