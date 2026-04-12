La miniserie de 8 capítulos que sacude el ranking y no para

La miniserie que la crítica marcó como destacada

Desde el Diario El Periódico, la valoración fue contundente: "Si 'La zona' ha de marcar el curso de nuestra televisión, vamos por muy buen camino. (...) La serie no intenta emular los 'thrillers' americanos. Es honesta con la realidad local".

Esa honestidad con lo propio —el paisaje, el acento, las contradicciones sociales— es justamente lo que la diferencia. No busca imitar fórmulas importadas. Construye su identidad desde adentro.

La voz de los espectadores

En Filmaffinity, plataforma de referencia para cinéfilos, los comentarios apuntan en la misma dirección.

Bajo el seudónimo Cinema Wiseau, un usuario detalló lo que la hace especial: "'La zona' no es sólo una serie bien escrita, gracias a un guión denso que sabe dosificar la información a cuentagotas y mantener el interés, además tiene una puesta en escena trabajada, está estupendamente interpretada por un buen reparto y cuenta con un trabajo de investigación apabullante que casi ha tardado un año en reunirse".

Otro espectador, identificado como DDB, también añadió su punto de vista: "En mi opinión es muy buen producto con una ambientación y actuaciones muy logradas".

image "La Zona", disponible en Movistar Plus.

Por qué vale la pena verla después de tanto tiempo

La sobreoferta audiovisual de la actualidad hace que producciones de calidad queden enterradas bajo el volumen de lanzamientos semanales. "La zona" es exactamente ese tipo de obra: no llegó alardeando, pero resistió el paso del tiempo gracias a su solidez narrativa y a actuaciones que sostienen cualquier comparación internacional.

Su formato breve la convierte además en una opción ideal para quienes no quieren comprometerse con temporadas interminables. Es una historia completa, cerrada, que puede verse en un fin de semana sin ningún tipo de esfuerzo.

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