La miniserie de 6 capítulos sobre un crimen sin resolver que sacude a un pueblo entero

El elenco se completa con nombres de peso: Jonathan Pryce, Harry Lawtey, Brian Gleeson, Naomi Yang, Kimberley Nixon, Mark Stanley y Dinita Gohil, entre otros.

La dirección, por su parte, estuvo a cargo de Claire Oakley y Mary Nighy.

Lo que dijo la crítica internacional

Las reseñas no dejaron lugar a dudas de porque esta miniserie es un verdadero "planazo". "Under Salt Marsh" fue recibida con elogios casi unánimes por parte de la crítica.

Craig Mathieson, de The Age, fue directo: "No recuerdo una serie británica tan evocadora: los colores tienen una resonancia profunda, y el paisaje, un peso panorámico".

Jon O'Brien, de Radio Times, destacó el trabajo actoral: "Gracias a un reparto de primera te enganchará sin importar tus habilidades como detective de sillón aficionado".

Y Lucy Mangan, de The Guardian, puso el foco en la construcción narrativa: "Esta historia cuidadosamente urdida sobre la investigación de la muerte de un niño es una experiencia convincente y psicológicamente astuta".

Tres críticos de tres medios de referencia, tres opiniones que apuntan en la misma dirección: esta no es una serie más del montón.

image "Under Salt Marsh", disponible en Movistar Plus.

¿Dónde y cómo ver 'Under Salt Marsh' en Argentina?

Como mencionamos anteriormente, esta miniserie está disponible en Movistar Plus. Y la buena noticia es que, si ya tenés tu línea Movistar, "Under Salt Marsh" está incluida dentro del pack "MiMovistar", lo que significa que podés verla sin ningún costo adicional.

No obstante, para quienes todavía no son clientes de la compañía, vale la pena chequear los planes actuales en el sitio oficial antes de tomar una decisión.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

Peligra pagar con tarjeta de crédito en supermercados: Qué pasará con tus compras

Transferencias: El cambio en abril que tenés que conocer sí o sí

Roberto Pettinato se quiso pasar de vivo y una panelista lo humilló: "Ya bastante tiene con..."

Telefe va por todo: Qué programa que supo ser furor vuelve