"Under Salt Marsh" llegó a Movistar Plus en 2026 y viene directo desde el Reino Unido. Con solo 6 episodios, la protagonista de esta miniserie es Jackie Ellis, quien fue detective hasta que un caso que no pudo cerrar le costó todo: el trabajo, la confianza de su familia y, probablemente, un par de años de sueño.
¡NO LA VAS A PODER PAUSAR!
La miniserie de 6 capítulos sobre un crimen sin resolver que sacude a un pueblo entero
Una ex detective, un caso sin resolver y un pueblo con demasiados secretos. La miniserie del Reino Unido que llegó a Movistar Plus este 2026.
Pero algo la encuentra igual. Un descubrimiento inesperado reabre las heridas de ese caso de hace tres años que nunca tuvo cierre. Y Jackie no tiene otra opción que volver: volver al expediente, volver a Morfa Halen, y volver a trabajar junto a su ex compañero Eric Bull, con quien la relación —como era de esperarse— no es precisamente de las mejores.
Lo que los espera no es solo resolver un crimen. Es enfrentarse a una comunidad fracturada por el dolor, llena de secretos enterrados, mientras una tormenta real se aproxima y amenaza con borrar las pruebas para siempre. El tiempo corre. La tensión escala. Y el espectador, desde el primer episodio, queda sumamente cautivado.
Un elenco que no falla
No obstante, acá está una de las claves del éxito de la serie. Kelly Reilly encabeza el reparto en el rol de Jackie Ellis, y su trabajo es, en pocas palabras, formidable. Reilly ya demostró con "Yellowstone" que puede cargar una producción sobre sus hombros. Acá lo vuelve a hacer, pero en un registro completamente diferente: más contenido, más oscuro, más europeo.
A su lado, Rafe Spall como Eric Bull aporta una tensión constante que funciona como contrapeso perfecto. El vínculo entre los dos personajes —roto, incómodo, inevitable— es uno de los motores dramáticos más efectivos de la serie.
El elenco se completa con nombres de peso: Jonathan Pryce, Harry Lawtey, Brian Gleeson, Naomi Yang, Kimberley Nixon, Mark Stanley y Dinita Gohil, entre otros.
La dirección, por su parte, estuvo a cargo de Claire Oakley y Mary Nighy.
Lo que dijo la crítica internacional
Las reseñas no dejaron lugar a dudas de porque esta miniserie es un verdadero "planazo". "Under Salt Marsh" fue recibida con elogios casi unánimes por parte de la crítica.
Craig Mathieson, de The Age, fue directo: "No recuerdo una serie británica tan evocadora: los colores tienen una resonancia profunda, y el paisaje, un peso panorámico".
Jon O'Brien, de Radio Times, destacó el trabajo actoral: "Gracias a un reparto de primera te enganchará sin importar tus habilidades como detective de sillón aficionado".
Y Lucy Mangan, de The Guardian, puso el foco en la construcción narrativa: "Esta historia cuidadosamente urdida sobre la investigación de la muerte de un niño es una experiencia convincente y psicológicamente astuta".
Tres críticos de tres medios de referencia, tres opiniones que apuntan en la misma dirección: esta no es una serie más del montón.
¿Dónde y cómo ver 'Under Salt Marsh' en Argentina?
Como mencionamos anteriormente, esta miniserie está disponible en Movistar Plus. Y la buena noticia es que, si ya tenés tu línea Movistar, "Under Salt Marsh" está incluida dentro del pack "MiMovistar", lo que significa que podés verla sin ningún costo adicional.
No obstante, para quienes todavía no son clientes de la compañía, vale la pena chequear los planes actuales en el sitio oficial antes de tomar una decisión.
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