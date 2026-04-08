Telefe va por todo: Qué programa que supo ser furor vuelve

Los detalles que aportó son concretos:

Andy Kusnetzoff ya dio el ok para volver a conducir el ciclo

El programa volvería los sábados después de las 21:00 o 22:00 horas, el mismo horario histórico

La producción estaría nuevamente a cargo de KUARZO, la misma productora de siempre

La intención es que el regreso ocurra antes del Mundial, lo que marca una urgencia real en los tiempos

"La tenían guardada bajo siete llaves a esta información a la que accedí en las últimas horas. Me dicen que Andy está muy motivado con muchas ganas de hacerlo", agregó el conductor.

El único obstáculo: el presupuesto

No obstante, como en casi todo en la televisión argentina, el dinero es el nudo a desatar. Etchegoyen fue claro al respecto: "lo único que falta es que el canal acepte el presupuesto", algo que, según sus fuentes, ocurriría pronto.

No es un detalle menor. La producción de un ciclo como PH implica una inversión considerable: caché de invitados, producción en vivo, escenografía y todo el equipo técnico y creativo detrás. Que KUARZO y Telefe estén alineados en la visión del proyecto es una señal positiva, pero los números siempre tienen la última palabra.

PH no vuelve solo: la grilla de Telefe se renueva

Ahora bien, el regreso de "Podemos Hablar" no sería el único movimiento fuerte del canal. Según la misma información que manejan las fuentes de Etchegoyen, Telefe también estaría preparando el regreso de "Por el Mundo" en su versión mundialista y de "Tu Cara Me Suena", que incluso podría emitirse dos veces por semana antes del inicio de "Gran Hermano: Generación Dorada".

Si esto se confirma, Telefe llegaría a la segunda mitad del año con una grilla renovada, apostando fuerte a formatos conocidos y queridos por la audiencia. Una estrategia conservadora en apariencia, pero que suele dar resultados cuando los contenidos son sólidos.

¿Por qué PH fue tan exitoso y qué puede esperarse de su regreso?

"Podemos Hablar" fue durante años uno de los programas más vistos de los sábados a la noche. Su formato —invitados que avanzan o se quedan en distintas instancias de conversación— resultó fresco, emotivo y, sobre todo, humano en una televisión que muchas veces prioriza el escándalo por sobre el contenido.

Andy Kusnetzoff construyó a lo largo de los años una credibilidad difícil de replicar. Su perfil de entrevistador cercano generó un espacio donde tanto figuras del espectáculo como deportistas y personalidades del mundo cultural se mostraron de una manera diferente a la habitual.

El desafío del regreso será, justamente, no quedar atrapado en la nostalgia. La televisión argentina de 2026 es distinta a la de 2023: las audiencias se fragmentaron, el streaming compite de manera directa y los hábitos de consumo cambiaron. "PH" tendrá que demostrar que sigue siendo relevante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/2041857368447652223&partner=&hide_thread=false Bomba de @JuanEtchegoyen en #MitreLive:



Telefe y @andykusnetzoff preparan el regreso de "PH, #PodemosHablar".



Con producción de Kuarzo, volvería a los Sábados para competirle a la #Mesaza de Mirtha. pic.twitter.com/GlO1f6wOZv — foromedios (@forofms) April 8, 2026 Publicación en X de @forofms.

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