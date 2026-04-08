¿Por qué fue expulsado Martínez Quarta en River?

La secuencia no parecía llevar demasiado peligro. Un pelotazo largo en salida de Blooming ante un River bien parado. Iban apenas 3 minutos de partido.

River-Plate-Blooming-Copa-Sudamericana-Urgente24.jpg Driussi abrió el marcador FOTO NA: @RiverPlate

Pero hubo una desconexión. Un paso tarde, en realidad. Lautaro Rivero, compañero de zaga de Martínez Quarta, quedó "enganchado" con su pie y destruyó la línea del offside que prolijamente mantenía la última línea del equipo argentino.

VIDEO: El agarrón del defensor Millonario al delantero de Blooming y el último hombre

Así, Garcés, delantero de Blooming, quedó con vía libre para irse mano a mano contra el joven arquero Beltrán. MQ salió despedido a perseguirlo pero por detrás, y terminó cometiendo infracción para detenerlo. Era una evidente jugada de último hombre.

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El capitán de River recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR, donde indicó que Bayron Garcés no estaba fuera de juego.



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La secuencia fue revisada en el VAR. Tras unos minutos, el árbitro venezolano Andrés Rojas le mostró la cartulina roja.

Eduardo Coudet, DT riverplatense, optó por sacar a Ian Subiabre y meter a Germán Pezzella, una decisión que le valió la salida al juvenil pero que al mismo tiempo le dio la posibilidad de no desarmar por completo el ataque: arriba quedaron el mencionado Driussi y Facundo Colidio.

Cómo ver Blooming vs. River

El partido entre Celestes y Millonarios se juega desde las 21.30 en Bolivia. La transmisión para Argentina está a cargo de DirecTV, por lo que el encuentro se puede ver por el canal de DSports o por la plataforma de DGO.

Los próximos partidos de River en la Copa Sudamericana 2026

El conjunto Millonario, tras el partido de esta noche ante Blooming, debe enfrentarse luego con:

Carabobo - 15/04 en el Monumental

Bragantino - 30/04 en Brasil

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