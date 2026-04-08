Lucas Martínez Quarta se fue expulsado en el partido que River juega ante Blooming por Copa Sudamericana. El Millonario se enfrenta ante el equipo boliviano en el país andino, y apenas a los 3 minutos de juego, el defensor vio la roja directa por una jugada que no dejó lugar a dudas.
¡A LOS 3 MINUTOS DE JUEGO!
¿Por qué fue expulsado Martínez Quarta en River?
Lucas Martínez Quarta vio la roja directa de forma temprana en el partido que River juega ante Blooming.
River empata de manera parcial por 1-1 a Blooming en su casa. En el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra, el Millonario empezó ganando con gol de Driussi ante los Celestes, que luego empataron a través de Vásquez.
Sebastián Driussi logró abrir el marcador al minuto 35' en lo que, definitivamente, terminó siendo un acto de resiliencia.
Porque River se quedó con 10 jugadores de forma excesivamente temprana, en una inesperada jugada que decantó en la sanción indeclinable de una víctima que no estaba en falta: Lucas Martínez Quarta.
Así fue la expulsión de Lucas Martínez Quarta en River
Sencillamente se trató de una jugada de último hombre. El futbolista vio la roja directa tras un chequeo en el VAR.
La secuencia no parecía llevar demasiado peligro. Un pelotazo largo en salida de Blooming ante un River bien parado. Iban apenas 3 minutos de partido.
Pero hubo una desconexión. Un paso tarde, en realidad. Lautaro Rivero, compañero de zaga de Martínez Quarta, quedó "enganchado" con su pie y destruyó la línea del offside que prolijamente mantenía la última línea del equipo argentino.
VIDEO: El agarrón del defensor Millonario al delantero de Blooming y el último hombre
Así, Garcés, delantero de Blooming, quedó con vía libre para irse mano a mano contra el joven arquero Beltrán. MQ salió despedido a perseguirlo pero por detrás, y terminó cometiendo infracción para detenerlo. Era una evidente jugada de último hombre.
La secuencia fue revisada en el VAR. Tras unos minutos, el árbitro venezolano Andrés Rojas le mostró la cartulina roja.
Eduardo Coudet, DT riverplatense, optó por sacar a Ian Subiabre y meter a Germán Pezzella, una decisión que le valió la salida al juvenil pero que al mismo tiempo le dio la posibilidad de no desarmar por completo el ataque: arriba quedaron el mencionado Driussi y Facundo Colidio.
Cómo ver Blooming vs. River
El partido entre Celestes y Millonarios se juega desde las 21.30 en Bolivia. La transmisión para Argentina está a cargo de DirecTV, por lo que el encuentro se puede ver por el canal de DSports o por la plataforma de DGO.
Los próximos partidos de River en la Copa Sudamericana 2026
El conjunto Millonario, tras el partido de esta noche ante Blooming, debe enfrentarse luego con:
- Carabobo - 15/04 en el Monumental
- Bragantino - 30/04 en Brasil
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