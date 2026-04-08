Desde que llegó a River Plate, Chacho Coudet acumula 4 victorias consecutivas y en el último partido ante Belgrano de Córdoba, se vio la mejor versión del equipo en mucho tiempo. Crece la tensión en el Millonario por una de las decisiones más difíciles para el entreandor.
A ESTAR ATENTOS
Alarma en River por la difícil decisión que debe tomar Chacho Coudet
Chacho Coudet enfrenta la decisión más difícil desde su llegada a River Plate. Enterate de qué se trata.
El exentrenador de Alavés de España, ha demostrado que no le tiembla el pulso para tomar decisiones y mismo lo ha dicho en su primera conferencia de prensa como DT del club de Núñez.
Chacho Coudet y una decisión difícil
“Nadie tiene la vaca atada; el que esté mejor física y mentalmente, juega”, fue una de las primeras declaraciones de Chacho Coudet tras su llegada a River Plate.
Esa premisa se fue reflejando con el correr de los partidos, en los que el entrenador empezó a tomar decisiones fuertes desde el arranque de su ciclo. Será interesante ver si mantiene esa línea en los próximos encuentros.
La presencia de Ian Subiabre en el equipo titular o el ingreso de Lautaro Pereyra por encima de Maximiliano Salas son señales claras de que a Coudet no le tiembla el pulso al momento de definir el once.
Ahora, el entrenador atraviesa una de las decisiones más complejas desde su llegada al club.
En las últimas horas, Franco Armani publicó una historia en su cuenta de Instagram con la palabra “volviendo”, lo que deja entrever que está transitando la etapa final de su recuperación.
Mientras tanto, el arquero titular es Santiago Beltrán, quien, más allá de algunos altibajos, ha demostrado estar a la altura de defender el arco del Millonario.
En ese escenario, cuando Armani esté nuevamente disponible, habrá que ver qué decisión toma Coudet, teniendo en cuenta que el arquero, antes de su lesión, era el capitán del equipo.
Más sobre River Plate
A diferencia de presentaciones anteriores bajo la conducción de Eduardo Coudet, River Plate mostró un rendimiento convincente en la victoria frente a Belgrano en el Monumental.
La mejora llega en un momento clave de la temporada, con el inicio de la Copa Sudamericana, el Superclásico ante Boca Juniors en el horizonte y la definición del Torneo Apertura cada vez más cerca.
En ese contexto, el Millonario afrontará un exigente mes de abril, que comenzó con el pie derecho. El calendario aparece cargado de compromisos tanto a nivel local como internacional, con el debut ante Blooming como el próximo desafío inmediato.
Lo que se le viene a River Plate:
- Blooming vs. River – 8 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- Racing Club vs. River – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- River vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- River vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- River vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura
- Red Bull Bragantino vs. River – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
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