Alarma en River por la difícil decisión que debe tomar Chacho Coudet

Ahora, el entrenador atraviesa una de las decisiones más complejas desde su llegada al club.

En las últimas horas, Franco Armani publicó una historia en su cuenta de Instagram con la palabra “volviendo”, lo que deja entrever que está transitando la etapa final de su recuperación.

Mientras tanto, el arquero titular es Santiago Beltrán, quien, más allá de algunos altibajos, ha demostrado estar a la altura de defender el arco del Millonario.

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En ese escenario, cuando Armani esté nuevamente disponible, habrá que ver qué decisión toma Coudet, teniendo en cuenta que el arquero, antes de su lesión, era el capitán del equipo.

Más sobre River Plate

A diferencia de presentaciones anteriores bajo la conducción de Eduardo Coudet, River Plate mostró un rendimiento convincente en la victoria frente a Belgrano en el Monumental.

La mejora llega en un momento clave de la temporada, con el inicio de la Copa Sudamericana, el Superclásico ante Boca Juniors en el horizonte y la definición del Torneo Apertura cada vez más cerca.

En ese contexto, el Millonario afrontará un exigente mes de abril, que comenzó con el pie derecho. El calendario aparece cargado de compromisos tanto a nivel local como internacional, con el debut ante Blooming como el próximo desafío inmediato.

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Lo que se le viene a River Plate:

Blooming vs. River – 8 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

Racing Club vs. River – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

River vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

River vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

River vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura

Red Bull Bragantino vs. River – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

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