Independiente aceleró y va con todo por una figura de River

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Según indicó el periodista Agustín Pérez en su cuenta de X, “ Independiente quiere contar con Galoppo para junio”, sabiendo que no está teniendo continuidad en el Millonario. Dependerá también de River y del propio jugador ver si la propuesta del Rojo es seductora y si es algo que le conviene a todas las partes.

El paso de Galoppo por River

Desde enero de 2025 hasta hoy (abril de 2026), Giuliano Galoppo jugó 55 partidos oficiales con River Plate, en los que convirtió 8 goles y no registró asistencias. Su participación fue irregular en 2026 debido a una lesión de tobillo de la cual se está recuperando.

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