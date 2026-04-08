Resta poco menos de dos meses para que se termine el primer semestre del año y en la Argentina el mercado de pases ya comienza a moverse con fuerza. Uno de los equipos que quiere sumar nombres importantes es Independiente, que ya inició un plan para quedarse con un jugador que hace muy poco fue comprado por River.
¿SE LO LLEVAN?
Independiente aceleró y va con todo por una figura de River
El mercado de pases comienza a moverse en Argentina y en las últimas horas se reveló el jugador de River que quiere llevarse Independiente.
Independiente está tratando de dar un salto de calidad importante de la mano de Gustavo Quinteros. La victoria contra Racing en el clásico significó un punto de inflexión dentro de un semestre complicado pero ahora el Rojo consiguió un poco de aire aunque el objetivo es mejorar en los futbolístico para pelear el Torneo Apertura hasta el final.
Más allá de lo inmediato, Independiente piensa también en el segundo semestre. Una de las bajas más sensibles que tuvo el Rojo fue la de Felipe Loyola que se marchó vendido al Pisa de Italia durante el último mercado de pases. Gustavo Quinteros prefirió darle oportunidades a los jóvenes del club pero ahora sí quiere un refuerzo para ocupar el lugar que dejó vacío el chileno.
Independiente quiere a Galoppo
El nombre que empezó a sonar para llegar a Independiente es nada menos que Giuliano Galoppo, mediocampista que durante este 2026 no tuvo demasiados minutos en River y que ahora se encuentra superando una lesión. Todo parece indicar que no entra en los planes de Eduardo Coudet como una prioridad y el Rojo está al acecho.
La situación de Galoppo es particular ya que estuvo a préstamo en River durante el 2025 y a fin de año el Millonario terminó comprando su ficha poniendo a jugadores como Enzo Díaz y Gonzalo Tapia como moneda de cambio. Más allá de esto, hoy en día no tiene un lugar asegurado y no sería extraño que termine saliendo si Coudet le indica que piensa en otras opciones para el mediocampo.
Según indicó el periodista Agustín Pérez en su cuenta de X, “ Independiente quiere contar con Galoppo para junio”, sabiendo que no está teniendo continuidad en el Millonario. Dependerá también de River y del propio jugador ver si la propuesta del Rojo es seductora y si es algo que le conviene a todas las partes.
El paso de Galoppo por River
Desde enero de 2025 hasta hoy (abril de 2026), Giuliano Galoppo jugó 55 partidos oficiales con River Plate, en los que convirtió 8 goles y no registró asistencias. Su participación fue irregular en 2026 debido a una lesión de tobillo de la cual se está recuperando.
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