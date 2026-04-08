Satoshi Nakamoto: Por qué el New York Times cree haber hallado al creador de Bitcoin

image Una investigación del New York Times analizó correos y patrones de escritura, pero ninguna prueba confirma la identidad tras más de 100 sospechosos.

En más de 15 años, se señalaron más de 100 posibles candidatos, entre ellos matemáticos, programadores, e incluso perfiles totalmente ajenos al mundo cripto. Ninguno logró demostrar nada de forma concreta... hasta ahora.

¿Podría Adam Back ser Satoshi? Los indicios que no cierran

La hipótesis que instala el New York Times no se apoya en una prueba única, sino en una acumulación de indicios que, juntos, empiezan a tener sentido. Y ahí aparece Adam Back, un criptógrafo británico de 55 años, con un recorrido técnico y filosófico que encaja bastante bien con lo que se sabe de Satoshi.

Uno de los puntos más relevantes es que Back fue el creador de Hashcash en 1997, un sistema pensado originalmente para combatir el spam mediante pruebas de trabajo. Ese mismo concepto es el corazón del funcionamiento de Bitcoin. Qué casualidad que Satoshi cite explícitamente ese trabajo en el paper original, ¿no?

A eso se le suman al análisis similitudes en el lenguaje, expresiones poco comunes, estructuras de escritura y hasta errores específicos en el uso de guiones o términos técnicos. Según el trabajo, incluso se detectaron coincidencias en frases como "prueba de trabajo" escritas de manera particular, algo que no era habitual en la comunidad técnica de ese momento.

image Adam Back, el creador de Hashcash, muestra coincidencias técnicas y de estilo con Satoshi, según análisis del New York Times. Aun así, no hay evidencia definitiva: la única prueba sería firmar con las claves de los primeros bloques de Bitcoin.

Aunque el dato más llamativo es que, mediante la revisión de publicaciones de más de 34.000 usuarios en listas de correo históricas vinculadas a criptografía, se fue reduciendo el universo en base a distintos filtros: uso del lenguaje, temas tratados, estilo de escritura. El resultado final dejó un solo nombre en pie: Adam Back.

Igualmente, el propio Carreyrou reconoce que no hay una prueba definitiva. En el mundo Bitcoin, la única forma de demostrar que alguien es Satoshi es firmando un mensaje con las claves privadas asociadas a los primeros bloques minados. Y eso, hasta hoy, no ocurrió.

Back negó en varias oportunidades ser el creador de Bitcoin en entrevistas citadas por la investigación, en las que sostiene que todas son casualidades y que las interpretaciones van más allá de la evidencia real. Aun así, algunos momentos dejan zonas grises (como su negativa a compartir ciertos metadatos de correos electrónicos).

El punto de fondo es otro: la identidad de Satoshi tiene implicancias concretas sobre el mercado, la confianza en el sistema y el equilibrio de poder dentro del ecosistema cripto. Si esa figura apareciera y moviera sus fondos, habría un impacto inmediato.

Por eso, quién es realmente Satoshi Nakamoto, si es Adam Back o no, probablemente siga en la oscuridad por mucho tiempo. Porque, en definitiva, Bitcoin también se construyó sobre esa idea: que se puede funcionar sin dar la cara, sin un líder claro y sin un punto único de control.

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