Habló la escribana de Manuel Adorni: "A mi cliente no le gustaría que lo diga"

Finalmente, cuando le consultaron acerca de sus 7 visitas a la Casa de Gobierno, se negó ante la prensa a responder sobre los motivos. “No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga”.

Según los registros oficiales, entre julio de 2024 y septiembre de 2025 Nechevenko ingresó 7 veces a la Casa Rosada.

Según Infobae, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa, pero la escribana dijo que no lo tenía.

escribana nevechenko-adorni-NA- Urgente24 La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante el fiscal Pollicita. Foto: Daniel Vides / NA.

Adornigate: Qué declaró el ex dueño del departamento de Caballito

Hugo Morales, anterior dueño del departamento de Caballito que Manuel Adorni compró con una hipoteca privada de U$S200 mil, declaró ayer como testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Morales sostuvo que hacía tiempo quería vender la propiedad del barrio de Caballito, por el que pedía US$250 mil, "pero estaba tan deteriorado el departamento que no se vendía". Se trata del departamento de 135 metros cuadrados de la calle Miró 500.

Luego contó que le llegó una oferta por 200 mil dólares. "Me la hicieron dos chicos", indicó, sin mayores precisiones, de acuerdo a lo informado por el diario Clarín.

Más adelante explicó que a esos dos "pibes los vi el día que se escrituró junto a las dos señoras", que fueron las que realizaron el préstamo a Manuel Adorni.

Según sostuvo Morales, la inmobiliaria que intervino en la compra se encuentra en Mataderos. "De nombre Rucci", sostuvo. Al respecto, el fiscal Pollicita pedirá más medidas de prueba para tener más información.

El testigo, además, aportó chats, audios y capturas de pantalla como también datos de la inmobiliaria, indica el mencionado diario.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- figura como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de US$200.000 con el que Adorni y su esposa concretaron la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que figura en registros públicos como empleada de una editorial. Es decir: las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.

Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Sbabo apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.

Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si simplemente hicieron un negocio con la reventa.

Modus operandi: Adorni compró otro departamento con US$100 mil de 2 particulares

En las últimas horas se conoció un dato que figura en la declaración patrimonial que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) pero que, ante los escándalos recientes, toma otro color...

manuel adorni y su mujer - Urgente24 Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, presuntamente en Aruba.

El jefe de Gabinete registró para su departamento de la avenida Asamblea al 1100 una operatoria similar a la que utilizó para la propiedad de la calle Miró al 500, con una hipoteca de carácter privado otorgada por dos mujeres, según surge de su declaración ante la OA.

Esta hipoteca se registró el 15 de noviembre de 2024, cuando Adorni ya era vocero presidencial, la misma fecha en la que figura la compra por parte de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

En este caso, las otorgantes del préstamo hipotecario son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría entregado al matrimonio Adorni-Angeletti US$85.000 y Victoria María José Cancio que les dio US$15.000.

El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a 2024 una deuda de $43.860.000 con Molina de Cancio y una de $7.740.000 con Cancio. La declaración consigna que la deuda es en dólares.

Molina de Cancio, según publicó el diario La Nación, es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial hasta el año 2021.

Otro de los datos salientes de esta operación es que en ella intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

¿Nuevo escándalo de Manuel Adorni?

En medio de los escándalos -con investigaciones judiciales- que involucran a Manuel Adorni, ahora surgió una versión periodística que indica que el jefe de Gabinete nombró a integrantes de su círculo más cercano en altos puestos del Correo Argentino y de la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU).

Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, habría un doble nombramiento en el Estado, prohibido por la ley de ética pública ya que coincidirían designaciones tanto en los organismos mencionados como en la coordinación ministerial.

Se menciona especialmente el caso de Aimé Ayelén Vázquez, una suerte de ‘mano derecha’ de Adorni. Vázquez asumió la jefatura de la Unidad Gabinete de Asesores el 1 de enero pasado, ahora también integra el directorio del Correo.

En tanto, en el Correo también fueron nombrados Federico Sicilia y Ian Lionel Vignale. El segundo desde julio de 2025 mantuvo dos cargos públicos de forma simultánea, sumando a su rol en el Correo una silla en el directorio de APESAU.

Pablo Leandro Ciocchini desde enero de 2026 ejerció como vicepresidente de Parques Nacionales mientras conservó su puesto en la agencia publicitaria estatal.

Siempre de acuerdo a los datos revelados por la agencia NA, los miembros del directorio del Correo Argentino cobran salarios cercanos a los $6 millones.

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