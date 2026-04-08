Artemis II de regreso: Cuándo llega a la Tierra y cómo verlo en vivo

El buque USS John P. Murtha, con base en San Diego, será desplegado para recuperar a los astronautas de la misión Artemis II después del amerizaje, recoge City News Service citando comunicado de la Armada.

En el mismo comunicado, la Armada destacó que dicho buque posee "ventajas únicas" que ayudarán a la NASA en la recuperación de la cápsula espacial Orion, así como en la recopilación de "datos cruciales para garantizar que esté lista para recuperar a los astronautas y la cápsula durante futuras misiones Artemis".

Artemis rumbo a la Luna. Artemis II despegó el pasado 1 de abril.

¿Dónde ver la llegada de Artemis II a la Tierra en vivo?

El amerizaje de la cápsula Orion de Artemis II se podrá ver en vivo.

La agencia espacial estadounidense informó que, el evento se transmitirá el viernes 10 de abril de 2026 a través de NASA+, la aplicación de la NASA y su canal de YouTube.

Se calcula que el amerizaje ocurra a las 20:07 (hora del este de Estados Unidos), es decir, 21:07 horas Argentina. Aunque será a las 18:30 (19:30 Argentina) cuando comenzará la transmisión de NASA+ del regreso de la tripulación a la Tierra.

Asimismo, la NASA indicó que personas de todo el mundo pueden localizar a Orion durante su viaje utilizando el sitio web de órbita en tiempo real de Artemis (AROW)

El acceso a AROW está disponible en el sitio web de la NASA y la aplicación de la NASA.

cara oculta de la luna Cara oculta de la Luna, uno de los objetivos alcanzados por Artemis II.

Hitos de Artemis II de la NASA

Vale recordar que, Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA que busca allanar el camino a otras exploraciones en la Luna y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte.

En este vuelo de prueba, Artemis II ha alcanzado varios hitos. Estos son los que destaca la NASA:

Lanzamiento exitoso

Pilotaje manual de la nave espacial Orion

Múltiples maniobras para impulsar a Orion hacia la Luna y ajustar su rumbo durante el vuelo

Superación del récord del Apolo 13 del vuelo espacial tripulado más lejano

del vuelo espacial tripulado más lejano Sobrevuelo lunar para observar la cara oculta de la Luna

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