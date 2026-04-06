Qué es la cara oculta de la Luna y qué misterios revelará Artemis II ahí

"Para el instrumento EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) de la NASA, a bordo de la nave espacial DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), 'El lado oscuro de la Luna' no es oscuro", indica la agencia especial estadounidense.

Esta parte de la Luna, al menos para la Tierra, está oculta. La NASA explica que, los observadores en la Tierra siempre ven la misma cara de la Luna porque el período orbital de la Luna es igual a su rotación sobre su eje.

Tierra Planeta Luna Freepik La NASA está por mostrar lo que laTierra nunca ha visto de la Luna.

Lo que los astronautas verán en la cara oscura de la Luna

Todos estamos ansiosos por saber qué secretos pueden ser revelados cuando el lado oscuro de la Luna sea iluminado, pero, los científicos están particularmente más ansiosos.

Científicos de Artemis II han hecho algunas predicciones sobre lo que los astronautas observarán durante el sobrevuelo.

Lo último que han revelado es que el sobrevuelo del 6 de abril de 2026, "marca el período en el que la tripulación de Artemis II estará lo suficientemente cerca de la Luna para realizar observaciones científicas y las ventanas de Orión estarán orientadas hacia ella".

"El ángulo de la iluminación solar sobre la Luna cambiará a lo largo de este período en función de las posiciones cambiantes del Sol, la Luna y la nave espacial, revelando tanto terrenos familiares de la cara visible como partes de la cara oculta que no son visibles desde la Tierra", indicaron.

Además de observar formaciones geológicas, se esperan otras sorpresas en el sobrevuelo lunar.

"Esta visualización, comprimida de siete horas a un minuto, incluye la salida y la puesta de la Tierra, así como un eclipse solar, que será visible para la tripulación al final del período de sobrevuelo, cuando el Sol se ocultará tras la Luna durante casi una hora desde la perspectiva de Orión", agregaron.

Qué es la cara oculta de la Luna y cuáles secretos podría revelar Artemis II ahí Urgente24 Cuenca Oriental de la cara oculta de la Luna (NASA/GSFC/Arizona State University)

La Cuenca Oriental de la Luna revelada

Los astronautas de Artemis II ya lograron documentar la Cuenca Oriental, una gigantesca estructura de impacto multianular que, hasta los momentos, los humanos no habían visto por completo.

"Es el cráter de impacto más grande y el más joven de los numerosos que se formaron durante una prolongada lluvia de asteroides que impactó la Luna, conocida como el Bombardeo Intenso Tardío, hace aproximadamente 4 mil millones de años", indica Nature.

Cuenta Oriental “tiene una gran importancia para comprender la formación de cráteres de impacto en todo el Sistema Solar”, afirma Kelsey Young, científica lunar principal de Artemis II.

Otras sorpresas de Artemis II para el mundo

Además de la Cuenca Oriental, durante el sobrevuelo lunar se podrían contemplar otros cráteres que no se habían observado a simple vista bajo la luz del sol. Nature detalla:

El cráter Ohm , de 64 kilómetros de ancho, que tiene un pico central que sobresale de los flujos de lava en su fondo

, de 64 kilómetros de ancho, que tiene un pico central que sobresale de los flujos de lava en su fondo El cráter Pierazzo , de 9 kilómetros de ancho

, de 9 kilómetros de ancho Los astronautas observarán cambios sutiles en el color y el brillo de la superficie lunar, así como la influencia del ángulo variable de la luz solar en su visión y percepción de la topografía lunar.

Cuándo y cómo ver el sobrevuelo lunar de Artemis II

El sobrevuelo lunar de Artemis II se podrá seguir en vivo a través de NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku, además de la cobertura continua en el canal de YouTube de la NASA.

En Argentina la transmisión comenzará a las 14:00 horas.

Embed - NASA’s Artemis II Crew Flies Around the Moon (Official Broadcast)

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