El X-59, el avión experimental de la NASA diseñado para volar a velocidad supersónica sin generar el estruendo típico al romper la barrera del sonido, tuvo que aterrizar de emergencia en la base de la Fuerza Aérea de Edwards, California, apenas 9 minutos después de despegar en su segundo vuelo de prueba.
PODEROSO
El avión de la NASA que iba a romper el sonido en silencio sufrió una "anomalía"
El avión de la NASA diseñado para volar a velocidad supersónica sin el estruendo del sonido, aterrizó de emergencia 9 minutos después del despegue.
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Qué es el X-59 y por qué la NASA lo construyó
Para entender el problema hay que entender qué hace especial a este avión. Cuando cualquier aeronave supera la velocidad del sonido genera ondas de choque que se fusionan y producen un estampido sónico: un estruendo que, desde el suelo, puede superar los 105 decibeles. Es básicamente una explosión que atraviesa toda la trayectoria de vuelo.
Ese ruido es el motivo por el que desde los años 70, la mayoría de los países prohíbe los vuelos supersónicos comerciales sobre tierra firme. El famoso Concorde, por ejemplo, solo podía ir a máxima velocidad sobre el océano Atlántico.
La NASA lleva más de una década trabajando en una solución: rediseñar la forma del avión para que las ondas de choque no se fusionen, sino que se mantengan separadas y se disipen rápidamente. El resultado es un sonido comparable al de una puerta de auto que se cierra, no una explosión. El X-59 es el primer avión en aplicar esta tecnología a escala real.
Qué pasó en el segundo vuelo
El X-59 desegó de la base de la Fuerza Aérea de Edwards en California. El piloto Jim "Clue" Less reportó que, a los pocos minutos de iniciado el vuelo, se activó una señal de en el cuadro de instrumentos.
El protocolo estándar para vuelos experimentales indica que ante cualquier alerta no prevista, el piloto debe abortar la misión. Less lo hizo: aterrizó de forma segura. El vuelo duró apenas 9 minutos. No se reportaron daños ni situaciones de peligro.
La NASA no detalló públicamente la naturaleza técnica de la anomalía. Sin embargo, la agencia subrayó que este tipo de incidentes son exactamente para lo que sirven los vuelos de prueba: detectar problemas antes de que el avión entre en una fase más exigente del programa.
El primer vuelo del X-59, realizado meses antes, fue considerado un éxito. Este segundo vuelo, aunque breve, suma horas de operación real al historial del prototipo.
Qué viene ahora y qué está en juego
A lo largo de 2026 están previstos más vuelos de prueba, con velocidad y altitud progresivamente mayores. En algunas de esas misiones, el X-59 cruzará la barrera del sonido sobre comunidades seleccionadas en Estados Unidos para medir la percepción real del ruido entre los residentes.
Esos datos serán entregados a la FAA (Administración Federal de Aviación) y a la EASA europea para evaluar si tiene sentido modificar las normativas que hoy prohíben los vuelos supersónicos sobre tierra. Si el X-59 demuestra que puede sobrevolar zonas pobladas sin superar los límites legales de ruido, podría abrir la puerta a una nueva generación de aviación comercial traveloz.
- Los vuelos transatlánticos actuales demoran entre 7 y 9 horas. Con tecnología supersónica, podrían reducirse a 3 o 4.
- Empresas como Boom Supersonic y Spike Aerospace ya trabajan en aviones comerciales supersónicos, pero dependen de que la regulación cambie.
- El X-59 es el experimento que podría hacer posible ese cambio regulatorio.
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