El avión de la NASA que iba a romper el sonido en silencio sufrió una "anomalía"

Qué pasó en el segundo vuelo

El X-59 desegó de la base de la Fuerza Aérea de Edwards en California. El piloto Jim "Clue" Less reportó que, a los pocos minutos de iniciado el vuelo, se activó una señal de en el cuadro de instrumentos.

El protocolo estándar para vuelos experimentales indica que ante cualquier alerta no prevista, el piloto debe abortar la misión. Less lo hizo: aterrizó de forma segura. El vuelo duró apenas 9 minutos. No se reportaron daños ni situaciones de peligro.

image En el desarrollo de aeronaves experimentales, los vuelos abortados son parte del proceso, no la excepción. El análisis de los datos registrados durante esos 9 minutos puede aportar información técnica igual de valiosa que un vuelo completo.

La NASA no detalló públicamente la naturaleza técnica de la anomalía. Sin embargo, la agencia subrayó que este tipo de incidentes son exactamente para lo que sirven los vuelos de prueba: detectar problemas antes de que el avión entre en una fase más exigente del programa.

El primer vuelo del X-59, realizado meses antes, fue considerado un éxito. Este segundo vuelo, aunque breve, suma horas de operación real al historial del prototipo.

Qué viene ahora y qué está en juego

A lo largo de 2026 están previstos más vuelos de prueba, con velocidad y altitud progresivamente mayores. En algunas de esas misiones, el X-59 cruzará la barrera del sonido sobre comunidades seleccionadas en Estados Unidos para medir la percepción real del ruido entre los residentes.

Esos datos serán entregados a la FAA (Administración Federal de Aviación) y a la EASA europea para evaluar si tiene sentido modificar las normativas que hoy prohíben los vuelos supersónicos sobre tierra. Si el X-59 demuestra que puede sobrevolar zonas pobladas sin superar los límites legales de ruido, podría abrir la puerta a una nueva generación de aviación comercial traveloz.

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Los vuelos transatlánticos actuales demoran entre 7 y 9 horas. Con tecnología supersónica, podrían reducirse a 3 o 4.

Empresas como Boom Supersonic y Spike Aerospace ya trabajan en aviones comerciales supersónicos, pero dependen de que la regulación cambie.

y ya trabajan en aviones comerciales supersónicos, pero dependen de que la regulación cambie. El X-59 es el experimento que podría hacer posible ese cambio regulatorio.

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