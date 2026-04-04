Darío Wasserman, el marido de Pilar Ramírez: Las mamushkas de Karina Milei

Hay un motivo importante en esta 'mamushka' de Milei:

Embed Confirman que la "campaña de desprestigio contra Milei" terminó costando la mitad de lo que Adorni pagó por el departamento de Caballito. pic.twitter.com/INoFTdw2Iv — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 4, 2026

Pero lo más interesante es esto:

Embed CRÉDITOS CERCA DEL MINISTRO DE DEFENSA



En septiembre de 2025, quien hoy es la mano derecha del Ministro de Defensa @TGCarlosPresti gritaba: "Libertad o Ezeiza. Esta es la última oportunidad que tenemos". Dicen que en esos días obtuvo un crédito de más de 200 millones de pesos pic.twitter.com/es1R94DwAt — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 4, 2026

@cokidella: Lo del Banco Nación es un escándalo, me recuerda al Banco Hipotecario de Alfonsín , presidido por Reynaldo, que repartía créditos a toda la coordinadora radical. Hasta Manzano sacó un crédito que dijo que era para comprarle un depto a la sra. porque se había divorciado.

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