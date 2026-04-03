Entonces sí hay un problema: Pettovello echó a su jefe de Gabinete por sacar un crédito del Banco Nación

Al respecto, recordaron el caso de Constanza Cassino, que en octubre de 2024 fue apartada de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia tras la compra de una cafetera.

No obstante, resulta muy contradictorio lo de Pettovello. Si no concluye que hay algo incorrecto en la toma del crédito, ¿por qué deshacerse nada menos que de su mano derecha bajo el escudo de "la austeridad"? La especulación conduce a una única respuesta: entonces sí hay un problema más grande que el que el Presidente quiere disimular con el affaire del BNA y la ministra no quiere quedar pegada a ello.

leandro-massaccesi Leandro Massaccesi, echado jefe de Gabinete del ministerio de Capital Humano.

El escándalo se desató cuando se supo que el banco estatal otorgó créditos hipotecarios millonarios a muchos funcionarios y legisladores libertarios, siendo el de Sharif Menem -sobrino de 24 años de Lule y Martín- quizás el más polémico.

En la lista de funcionarios hay integrantes del equipo económico. Los dos con créditos más altos son Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

También figura el ahora secretario de Finanzas, Federico Furiase, a quien el Banco Nación le adjudicó $367 millones en agosto pasado, equivalente a 276 mil dólares. En el momento en que se hizo la operación, Furiase era miembro del directorio del Banco Central y asesor del ministro de Economía.

Además, aparece Juan Pablo Carreira, tuitero oficialista conocido en las redes como Juan Doe y quien es señalado como cabeza de la Oficina de Respuesta Oficial, la dependencia que creó el Gobierno nacional para "desmentir fake news". En su caso, fueron US$77 mil.

Ante la proliferación del escándalo, el Presidente, como ya había hecho con el caso de la inclusión de la esposa de Adorni en la comitiva oficial que fue a Nueva York, optó por minimizar el asunto para restarle cariz de escándalo y, en cambio, despotricar contra los críticos.

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"Es normal que no comprendan que los créditos hipotecarios se tienen que pagar. Hablamos de sujetos que creen que desinstalando la app de Naranja X y MercadoPago se les borra la deuda", fue el mensaje que el Presidente compartió en su cuenta de la red social X.

Luego volvió a compartir ese posteo -que es de un tuitero libertario- y sumó: "Lo peor es que aplica para muchos miembros de la casta política...".

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón, miembro de la bancada Provincias Unidas, presentó un proyecto de resolución para determinar "si existen indicadores o evaluaciones específicas vinculadas a la gestión de la cartera crediticia y al cumplimiento de criterios de transparencia e igualdad en el acceso al crédito".

También si hubo controles de la SIGEN que hayan medido "potenciales conflictos de interés o trato preferencial en el otorgamiento de créditos".

Paulón también involucró a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, y pidió saber si hubo advertencias al BNA por un eventual "exceso de límites de asistencia crediticia a 'personas vinculadas' (funcionarios públicos) y/o personas políticamente expuestas".

Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue si existieron irregularidades o delitos en la asignación de estos préstamos, que podrían configurar un uso privilegiado de fondos públicos.

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