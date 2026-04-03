"Javier Milei pierde la batalla cultural pero la oposición dividida no lo aprovecha": Hugo Haime

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##Depresión vs. Enojo: "La sociedad está más deprimida que enojada. La depresión es difícil de conducir políticamente, pero existe una "ira reprimida" que se expresará cuando la sociedad pase de la tristeza al enojo".

##El fracaso de la Derecha alienta a la Izquierda: "Pregunté en un focus group en una provincia a no mileístas ¿Quiénes son los líderes actuales o de la historia que usted admira? Hablaron de Perón me hablaron de Mujica me hablaron de Lula y me hablaron de Miriam Bregman. Entonces después fui y la metí en la encuesta porque creí que eran 4 locos que tenía en el focus group que habían metido a Bregman. Pero me equivoqué: Bregman midió bien en una provincia del sur de la Argentina".

##25 de los jóvenes no tienen relaciones sexuales: "La interacción entre los jóvenes es cada vez menor; vos hoy te enterás que hay un 25% de los jóvenes que no tienen relaciones sexuales por un tema de que no tienen relaciones interpersonales, ahí tenés una sociedad que está cambiando y es compleja".

##La contradicción sobre el rol del Estado: "A pesar del discurso de Milei contra el Estado, la gente no votó por su inexistencia. Incluso los votantes libertarios demandan que el Estado funcione y provea servicios básicos como salud, educación y seguridad".

##Fragmentación y falta de liderazgo opositor: "La sociedad está partida (aproximadamente un 40% apoya al gobierno y un 60% es crítico). El problema principal de Milei no es la oposición, sino que ese 60% hoy carece de un líder o una alternativa política clara".

##Crisis de identidad del peronismo: "El peronismo se encuentra dividido y no logra definir su identidad actual. Aunque Cristina Kirchner sigue siendo la dirigente con mejor imagen dentro del espacio, su presencia dificulta el surgimiento de un peronismo de centro que sea electoralmente competitivo".

##La Selección de Fútbol como único factor de unión: "Ante la pérdida de fuerza de las fiestas patrias y los símbolos nacionales, la Selección Argentina es el único elemento que genera un sentido de identidad y unión transversal en toda la sociedad".

##La estabilidad económica como prioridad: "La sociedad argentina valora la estabilidad por sobre todas las cosas. Haime señala que la oposición solo será creíble si logra recoger banderas de estabilidad y orden económico que la gente hoy demanda desesperadamente."

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