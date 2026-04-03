Fragmentación y falta de liderazgo opositor vs. desilusión con Milei: Tremendo Hugo Haime

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El sociólogo, encuestador, veterano de más de 200 campañas electorales, Hugo Haime explica que la sociedad argentina atraviesa un proceso de "depresión" que comienza en la frustración de no alcanzar el estatus de clase media que le prometió el "mito de origen" del país (un país rico). También analiza el panorama político en abril de 2026, señalando que, aunque la imagen de Javier Milei ha caído, el abanico opositor aún no logra articular ni un liderazgo ni una propuesta aceptable para la sociedad.