Muy raro: Roban dinero a Vladimir Putin para hablar mal de Javier Milei y los datos llegan desde África

Los datos pudieron llegar a The Continent desde allegados o desertores de Grupo Wagner , el ejército paramilitar ruso con gran presencia en África.

, el ejército paramilitar ruso con gran presencia en África. Se respeta a openDemocracy porque mantuvo una postura crítica en defensa de la libertad de información y los derechos humanos en el caso WikiLeaks, cuestionando los intentos de extradición y procesamiento de Julian Assange por parte de USA. Urgente24 mantuvo siempre una defensa de WikiLeaks y de Assange.

La investigación fue liderada por la periodista uruguaya Diana Cariboni y con ella colaboraron Sofía Álvarez Jurado y Santiago O’Donnell.

milei criticas rusas Facsímil de una de las planillas en ruso con los nombres de los medios, el tema, el pago y la URL del artículo.

La Compañía

Fragmentos del trabajo:

"(...) Según los documentos, La Compañía se dedicó a contratar encuestas, informes sobre el complejo militar-industrial de Argentina y sus recursos petroleros en la Antártida, los partidos políticos y los sindicatos. También efectuó análisis de “riesgos y oportunidades”, perfiles de figuras públicas, “entrevistas a expertos”, “políticos, politólogos y economistas de la oposición”. Trazó, incluso, planes para apoyar a candidatos de la oposición en las elecciones legislativas de 2025.

Pero su actividad más intensa fue instalar “una red para la distribución de contenidos en los medios de comunicación argentinos y en el segmento local de las redes sociales”.

Nuestra investigación encontró registros de al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, y presupuestados en los documentos rusos por US$ 283.000.

Los documentos, presuntamente dirigidos a los encargados y financiadores de La Compañía, contienen intentos de exagerar el alcance de las operaciones, por ejemplo, duplicando en las planillas algunos de los artículos efectivamente publicados en los medios.

Los registros incluyen tarifas fijas por la publicación de contenidos en cada sitio web, desde US$ 350 a US$ 3.100 por artículo. Pero no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros. Es posible, también, que estos montos fueran inflados. Nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quién.

El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos progresistas de la región – nada que se destacara de la cobertura diaria.

Pero muchos artículos incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos. Había también distorsiones, exageraciones y falsas noticias.

Los medios presuntamente implicados presentan diferencias en cuanto a audiencias, recursos y líneas editoriales:

Infobae,

Realpolitik,

Ámbito,

C5N,

Diario Con Vos,

El Destape,

Big Bang News,

Diario Registrado,

A24,

Dos Bases,

La Patriada Web,

En Orsai,

Sección Ciudad,

El Ciudadano Web,

Política Argentina,

Tiempo Argentino,

Grito del Sur,

El Cronista,

Osorno en Vivo (Chile),

Infocielo,

Data Clave,

Agenda Urbana,

Ciudadano Agro,

Contraste MDP y

En la Mira del Poder.

openDemocracy, Forbidden Stories y Filtraleaks, que colaboraron en esta investigación, contactaron a todos los medios y lograron entrevistar a editores, directores o periodistas de 15 de ellos.

Muchos pidieron no ser identificados. Todos negaron cualquier implicación con dinero o campañas de Rusia. La mayoría de las fuentes explicaron que los artículos habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, descrito como una “agencia de prensa”, “consultora” o “intermediario”. Varios admitieron que se publicaron sin mucho control editorial.

Todos los entrevistados manifestaron sorpresa por las elevadas sumas presuntamente pagadas por los rusos, en un país donde los salarios de los periodistas están por debajo de los US$ 700.

Dos fuentes separadas reconocieron que recibieron pagos por publicar algunos de los artículos, que recibieron de un intermediario, pero por montos muy inferiores a los registrados en los documentos rusos.

Las 2 fuentes dieron versiones distintas, pero parecidas, sobre el origen de los artículos y del dinero.

En un caso, se trató de un grupo de empresarios preocupados por el estado de la industria nacional.

En el otro, eran empresarios enojados porque el gobierno de Milei suspendió toda la obra pública.

Las entrevistas con los medios indican que la campaña rusa explotó una práctica cada vez más común en todo el mundo: las agencias de relaciones públicas ofrecen contenido gratis o pago a redacciones escasas de recursos para promocionar a sus clientes. Los estándares del periodismo exigen que esos arreglos se expliciten, pero muy a menudo no se hace.

“Es posible, pero no muy frecuente, que un redactor pueda colar publicaciones sin conocimiento de su editor. Y si es cierto que esta red pagó más de 250 artículos, entonces es muy improbable que ningún editor o editora haya prestado atención al tema”, dijo a openDemocracy el experto en medios e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Martín Becerra.

“La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, agregó.

opendemocracy1 Composición de James Battershill/ openDemocracy.

Grupo Wagner

(...) Los documentos muestran vínculos claros entre la Compañía, el servicio de inteligencia exterior de Rusia (SVR) y el extinto grupo Wagner del fallecido señor de la guerra Yevgeny Prigozhin, tal como reveló openDemocracy en una investigación sobre Bolivia, donde agentes de la Compañía intentaron apuntalar al tambaleante gobierno del expresidente Luis Arce en Bolivia.

Uno de los 17 excontratistas de Wagner que siguieron vinculados a la Compañía es Alexey Evgenievich Shilov, quien coordinó las acciones en Argentina. “Organizó y llevó a cabo una operación sociopolítica para desacreditar la política proucraniana de los dirigentes de Argentina”, dice su biografía, uno de los documentos filtrados.

En octubre de 2024, los rusos tomaron nota de que las autoridades argentinas les seguían los pasos.

“A la luz del mayor control de los servicios especiales argentinos sobre la injerencia externa, los acuerdos alcanzados con las fuerzas de la oposición permitirán llevar a cabo más trabajo en el territorio del país utilizando fuerzas locales”, se lee en un plan de trabajo para intensificar los intercambios con políticos de la oposición.

Ocho meses después, el gobierno argentino informó que había detectado una presunta red de agentes rusos involucrada en “campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino”. Dos residentes rusos, Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Yakovenko, fueron señalados como líderes del grupo.

La senadora argentina Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Milei hasta diciembre de 2025, dijo a Filtraleaks que a mediados de ese año fue advertida de actividades rusas de desinformación por la entonces Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, que no mencionó a la Compañía, pero habló de pagos a medios y periodistas.

“Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación rusa en contra de nuestro gobierno”, dijo Bullrich.

Según una investigación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), publicada en marzo de este año, Andriashvili y Yakovenko abandonaron Argentina rumbo a San Petersburgo días después de que el gobierno revelara sus nombres, pero regresaron en octubre de 2025. Al momento de publicar esta investigación, Andriashvili y Yakovenko siguen viviendo en Buenos Aires. (…)".

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