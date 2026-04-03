No viene de Putin: Milei y los libertarios pierden a raudales su "capital simbólico"

Sin embargo, tras un año de mandato, todo comenzó a desvanecerse.

Aparecieron pilas de dólares y máquinas destinadas a contarlo de manera mecánica (porque eran demasiados los billetes involucrados).

1-Un entrerriano suelto en la Triple Frontera

Desconocimiento de la Casa Rosada en torno al escándalo del ex senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider (aún sigue detenido en Paraguay). En lugar de ensayar un “mea culpa” sobre los lazos libertarios con un personaje tan opaco, La Libertad Avanza esquivó el tema y sufrió su primera mella de consideración.

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2 y 3-Febrero de 2025, un mes caótico

El día 14 (San Valentín) se produjo el fallido y escandaloso lanzamiento de $LIBRA que dejó un tendal de más de US$ 100 millones y sobre fin de mes se sumó otra grave irregularidad: el ingreso sin control de una decena de valijas por parte de Laura Belén Arrieta, la militante libertaria y mano derecha del empresario conservador Leonardo Scatturice.

A partir de entonces, comenzaron a entrarle a Balcarce 50 “todas las balas”, de manera consecutiva.

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4-Los Menem siempre están

Un contrato por US$ 3.000.000 para la familia del ex presidente de la Nación destinado a prestar seguridad en distintas sucursales del Banco Nación terminó en otro escándalo fenomenal.

Martín Menem, titular de la cámara de diputados, aseguró que había vendido su participación en la prensa tras incorporarse al Congreso Nacional.

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5 y 6-ANDIS y Nucleoeléctrica: ¿Los peores escándalos?

La estruendosa salida de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados, tras conocerse audios y luego pericias sobre los sobreprecios en medicamentos para el vulnerable sector.

Las pruebas que se acumularon luego de difundidas las grabaciones son aún más contundentes que las palabras del hoy "enmudecido" abogado personal de Milei.

Meses más tarde, aparecería otro sobreprecio feroz pero, en este caso, en las centrales nucleares.

El "socio" de Milei para ganar el Premio Nobel de Economía, Demian Reidel, apareció involucrado en un posible desfalco debido a la sobre facturación generalizada en los servicios de limpieza de las estratégicas plantas.

spagnuolo-milei-reidel GROK Javier Milei con sus amigos (¿o ex amigos?) Diego Spagnuolo y Demian Reidel. Imagen creada con IA/Grok. Imagen creada con IA/Grok.

7-Más narcos que en la serie Breaking Bad

Fueron dramáticas para el "capital simbólico" las fallidas candidaturas de José Luis Espert (tuvo que renunciar a su banca de diputados por provincia de Buenos Aires) y Lorena Villaverde (tuvo que renunciar a ser senadora nacional por Río Negro).

Ambos estuvieron vinculados a complicadas causas narcos iniciadas en los Estados Unidos.

image Lorena Villaverde y José Luis Espert, candidatos de La Libertad Avanza

8 y 9-Fentanilo contaminado y caída de Ficha Limpia

Nuevos mazazos llegaron desde la justicia y el senado de la Nación para los libertarios.

Por ausencia de controles de organismos que dependen del gobierno nacional se terminó con la vida de más de 100 argentinos que eran sometidos a dosis de fentanilo.

Además, en mayo, horas antes de la elección porteña, se dio la caída del proyecto de Ficha Limpia, cuando estaba a punto de aprobarse en el senado nacional.

Inmediatamente, se vinculó lo ocurrido a un pacto de la Casa Rosada con el poder misionero de acuerdo a la confesión del propio ex gobernador mesopotámico Carlos Rovira.

El hombre fuerte del Noreste reconoció que buscaron permitir que Cristina Kirchner pudiera ser candidata a legisladora de la provincia de Buenos Aires por la Tercera Sección Electoral.

image Caída de Ficha Limpia, otro golpe al capital simbólico

10-Las inacabables desventuras de Adorni

Se trata de una "Caja de Pandora" que parece inagotable al punto que debieron esconder al “vocero” gubernamental para que dejara de afectar la imagen de la administración central.

Ni siquiera le "cierra el blanco" ya que habría gastado un cuarto de millón de dólares en propiedades (Caballito y Exaltación de la Cruz) y destinos turísticos (pasaje en business a Nueva York, en jet privado a Punta del Este y vacaciones en Aruba). Ni siquiera le "cierra el blanco" ya que habría gastado un cuarto de millón de dólares en propiedades (Caballito y Exaltación de la Cruz) y destinos turísticos (pasaje en business a Nueva York, en jet privado a Punta del Este y vacaciones en Aruba).

La "yapa" llega de la mano de los cuestionados créditos hipotecarios a tasa subsidiada del Banco Nación a importantes funcionarios y legisladores libertarios por varios millones de dólares.

image El abrazo del oso: ¿por qué Adorni no renuncia y le facilita la tarea a los Milei?

Gobiernos en “modo aguante”

Desde hace 3 lustros (2011) ninguna administración nacional en Argentina logró continuar la gestión en la Casa Rosada.

-Cristina Kirchner en febrero de 2012, a poco de iniciar su segundo mandato, pudo decidir la salida de su vicepresidente Amado Boudou luego de que saliera a la luz la denuncia de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele. La mujer acusaba acusaba a su ex marido de ser un testaferro de la empresa Ciccone y denunciaba que el dueño real era el ex compañero de fórmula de CFK. Boudou terminaría condenado en 2018 por la quiebra de la imprenta.

-Mauricio Macri tuvo su Waterloo con el ARA San Juan: el 15 de noviembre de 2017, en la mitad del mandato presidencial del creador del PRO, el submarino desapareció en el mar argentino con 44 efectivos de la Armada a bordo (43 hombres y una mujer). Se perdió contacto con el cilindro cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del Golfo San Jorge. Los testimonios de las propias víctimas antes del desastre hacían saber que ese sumergible no estaba preparado para la derrota que le encomendaron. En lugar de eyectar al ministro de Defensa Oscar Aguad, un abogado cordobés sin ninguna expertise en cuestiones marítimas, Macri decidió mantenerlo en su puesto y negar cualquier responsabilidad.

-Lo del ex presidente Alberto Fernández es mucho más conocido: su mandato tuvo un antes y un después de las fotos tomadas durante la “fiesta de Olivos”. Su ex pareja decidió festejar su cumpleaños con amigos dentro de la quinta presidencial en momentos que todas las familias argentinas tenían prohibidos terminantemente ese tipo de encuentros.

image Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner: ¿Un espejo para ver los 2 años de cierre de Javier Milei?

60 % de países sudamericanos con ex presidentes presos o prófugos

Actualmente, 6 de las 10 naciones del subcontinente tienen a ex mandatarios detenidos o en desacato con la justicia local:

-Cristina Kirchner tiene domiciliaria en Buenos Aires por la “causa Vialidad”;

-Nicolás Maduro fue "extraido" de Venezuela y purga prisión en Nueva York.

-Jair Bolsonaro cumple una elevada pena tras intentar un golpe de estado a poco de asumir su ex rival Lula da Silva;

-Pedro Castillo también está “a la sombra” tras querer dar un golpe de estado interno y disolver el parlamento de Perú;

-Janine Añez estuvo varios años presa en Bolivia por atentar contra la democracia y fue liberada tras la derrota del Movimiento al Socialismo en el vecino país:

-Evo Morales está técnicamente prófugo de la justicia local (se lo acusa de abuso de menores) y se esconde en las alturas de Cochabamba para no ser apresado.

-Rafael Correa hace años que no pisa Ecuador porque si se presentara quedaría inmediatamente tras las rejas.

javier milei-oasis-GROK-Urgente24 Javier Milei busca atravesar el desierto Foto creada con IA/GROK.

En ese marco, es poco comprensible apreciar como los mandatarios libertarios no ponen “las barbas en remojo” y cambian de actitud a tiempo luego de ver ejemplos tan cercanos y contundentes. En ese marco, es poco comprensible apreciar como los mandatarios libertarios no ponen “las barbas en remojo” y cambian de actitud a tiempo luego de ver ejemplos tan cercanos y contundentes.