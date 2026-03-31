La NASA enfrentó a principios de año la primera evacuación médica de la historia de la Estación Espacial Internacional. Se vio obligada a hacerlo debido a un incidente con un astronauta de la misión Crew-11 de SpaceX de la NASA que, hasta entonces, se mantenía en secreto. Ahora, ya se sabe lo que ocurrió, pero no por qué.
MISTERIO
Desconcierto por astronauta de la NASA que perdió el habla en el espacio
Astronauta reveló que perdió el habla en el espacio y nadie encuentra explicación, ni siquiera la NASA.
Astronauta de la NASA pierde el habla en el espacio
Finalmente, se ha revelado el motivo médico por el que la NASA tuvo que apurar el regreso de cuatro astronautas a la Tierra.
Cuando ocurrió el incidente, sólo se sabía que la NASA haría la evacuación médica a mediados de enero. Tiempo después, se supo el nombre del astronauta enfermo: Mike Fincke.
Sin embargo, hasta entonces, no se conocía en detalle el problema médico que presentó, sólo que no se trató de una emergencia y que Fincke estaba bien.
Ahora, el astronauta ha revelado cuál fue el incidente de salud que enfrentó. De acuerdo con Associated Press (AP), Fincke contó que perdió el habla en el espacio.
Según el relato del astronauta a AP, cenaba el 7 de enero, después de prepararse para una caminata espacial al día siguiente, cuando de repente no podía hablar.
Esto alarmó al resto de la tripulación que pidió ayuda a los médicos de vuelo en tierra.
Finckel detalló que el susto médico duró unos 20 minutos y que después se sintió bien. No recuerda si sintió dolor.
El gran misterio que la NASA debe resolver
Respecto a las posibles causas del incidente, los médicos descartaron un infarto y Fincke afirmó que no se estaba ahogando.
Todavía no se sabe por qué el astronauta no pudo hablar, de repente, en el espacio, así que hay otras posibilidades en la mesa, incluido un posible vínculo con su estancia en órbita.
“Fue totalmente inesperado. Fue increíblemente rápido”, dijo el astronauta a AP.
“Mis compañeros de tripulación se dieron cuenta de que estaba en apuros”, contó. “En cuestión de segundos, todos nos pusimos manos a la obra”.
Fincke se ha sometido a varias pruebas desde su regreso a la Tierra, y dijo que la NASA está revisando los historiales médicos de otros astronautas para determinar si hay casos similares.
“He tenido mucha suerte de gozar de muy buena salud. Así que esto fue una gran sorpresa para todos”, dijo.
Cómo fue la primera evacuación médica espacial
El 8 de enero, la NASA anunció una decisión sin precedentes: adelantar el retorno a la Tierra de los integrantes de la misión SpaceX Crew 11 desde la estación espacial por un problema de salud que afectaba a un miembro de la tripulación (del que ya se conocen más detalles)
La NASA y SpaceX iniciaron la vuelta a casa de los astronautas el miércoles 14/01. La tripulación que volvió a la Tierra fue Zena Cardman, Mike Fincke, Kimiya Yui y Oleg Platonov, quienes viajaron hacia la Estación Espacial Internacional el 1 de agosto de 2025.
En principio, los planes eran que la misión durara seis meses a bordo del laboratorio en órbita, sin embargo, debido al problema de salud de uno de sus miembros, se tuvo que acortar.
Vale recordar que, el inesperado incidente médico también obligó a la NASA a acelerar el lanzamiento de la misión Crew-12 de SpaceX para reemplazar a la tripulación evacuada. Despegaron hacia el espacio el viernes 13/02.
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