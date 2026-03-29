Villa 31: la "solución japonesa" para urbanizarla e integrarla a CABA

Sin embargo, eso ocurre frente a Avenida Libertador y Callao, dos de las arterias más distinguidas de la Reina del Plata.

El barrio “Padre Carlos Mugica” ya tiene 72 hectáreas de extensión y alberga a no menos de 45.000 personas. Está ubicado entre la terminal de ómnibus de Retiro, las vías del ferrocarril San Martín, la avenida Ramón Castillo y la zona portuaria. El barrio “Padre Carlos Mugica” ya tiene 72 hectáreas de extensión y alberga a no menos de 45.000 personas. Está ubicado entre la terminal de ómnibus de Retiro, las vías del ferrocarril San Martín, la avenida Ramón Castillo y la zona portuaria.

Villa 31, un asentamiento precario y de alto riesgo edilicio, en la zona de Retiro, en expansión gracias a la fuerza de la Curia católica en el lugar.

Se convirtió en refugio para argentinos que llegaban hasta la ciudad de Buenos Aires y no podían alquilar debido a los altos costos de las viviendas y las exigencias de garantías.

También, fue el sitio escogido por miles de migrantes de países sudamericanos para lograr “hacer pie” en una de las megalópolis más extensas del planeta.

Más del 50% de los habitantes son de nacionalidad argentina, el 25% de nacionalidad paraguaya, 13% de nacionalidad boliviana y el 11% de nacionalidad peruana. El 54% de los habitantes tiene menos de 24 años lo que supone una pirámide explosiva de expansión demográfica para las próximas décadas. Más del 50% de los habitantes son de nacionalidad argentina, el 25% de nacionalidad paraguaya, 13% de nacionalidad boliviana y el 11% de nacionalidad peruana. El 54% de los habitantes tiene menos de 24 años lo que supone una pirámide explosiva de expansión demográfica para las próximas décadas.

image Villa 31 de Retiro, a un lustro de cumplir un siglo

Todos y cada uno de los planes, tanto de gobiernos civiles como militares, han fracasado a lo largo de cien años. Las familias siguen hacinadas y no cuentan con servicios básicos adecuados.

En la pandemia, debido a la imposibilidad de distanciamiento humano, sufrieron los peores picos de contagio: murieron decenas de sus residentes.

Algunos referentes políticos como el libertario Ramiro Marra sueñan con una erradicación total de los asentamientos. Imaginan una solución al “estilo Warnes”: 300 kilos de trotyl y que no quede nada en pie. Luego, generar allí un segundo Puerto Madero con edificaciones valuadas en US$ 10.000 por metro cuadrado. Algunos referentes políticos como el libertario Ramiro Marra sueñan con una erradicación total de los asentamientos. Imaginan una solución al “estilo Warnes”: 300 kilos de trotyl y que no quede nada en pie. Luego, generar allí un segundo Puerto Madero con edificaciones valuadas en US$ 10.000 por metro cuadrado.

Embed - RAMIRO MARRA en pánico por un "PARAGUAYO de la VILLA 31"

No es cuestión estética, es un problema sanitario y de seguridad

La provincia de San Luis desarrolló de la mano de Alberto Rodríguez Saá un programa muy original que tuvo gran éxito: “primera impresión”.

Gracias al mismo, se plantaban árboles, se construían senderos y se embellecían las plazas y arterias por dónde llegaban los visitantes.

En el caso de Buenos Aires, ocurre todo lo contrario: los arribos en tren, en autos por la autopista Illía o en buses a la terminal de Retiro “chocan” con una geografía absolutamente precarizada. En el caso de Buenos Aires, ocurre todo lo contrario: los arribos en tren, en autos por la autopista Illía o en buses a la terminal de Retiro “chocan” con una geografía absolutamente precarizada.

image Jorge Macri dispuso retenes policiales en los accesos a la Villa 31

Sin embargo, el principal problema interno tiene que ver con la falta de seguridad y el control narco del territorio.

Existen, según los especialistas, 3 grupos de traficantes perfectamente organizados. En 2 de ellos, los cabecillas son peruanos. El restante es comandado por paraguayos.

Por supuesto, muchos argentinos integran también las filas del crimen organizado.

El manejo de la cocaína y el paco (fondo de olla de los laboratorios) está en manos de los incaicos; la marihuana llega desde el Norte y es patrimonio de los guaraníes. Las organizaciones mafiosas tienen 3 anillos de seguridad para impedir el acceso de policías, investigadores o periodistas curiosos. El manejo de la cocaína y el paco (fondo de olla de los laboratorios) está en manos de los incaicos; la marihuana llega desde el Norte y es patrimonio de los guaraníes. Las organizaciones mafiosas tienen 3 anillos de seguridad para impedir el acceso de policías, investigadores o periodistas curiosos.

image Las callecitas internas no permiten el ingreso de los patrulleros de la policía

Las “calles” internas permiten el ingreso de vehìculos (a la más ancha, de manera burlona, llama “la 9”, por la avenida 9 de Julio).

Sin embargo, cuando se llega al corazón del comercio ilegal (donde se fracciona “la blanca”), los senderos se vuelven desfiladeros y ya no pueden pasar siquiera las ambulancias o los carros de bomberos. Mucho menos aún los patrulleros.

Las bandas tienen perfectamente definido el control territorial del “Padre Mugica”. Los miles de habitantes son a menudo rehenes de los criminales y una “omertá” implícita hace que nadie delate el comercio que ve a diario. Las bandas tienen perfectamente definido el control territorial del “Padre Mugica”. Los miles de habitantes son a menudo rehenes de los criminales y una “omertá” implícita hace que nadie delate el comercio que ve a diario.

image Contrapunto entre modernas autopistas elevadas y las carencias de la Villa 31

En la punta de la pirámide aparecen los encargados quienes a su vez tienen un ejército de custodios por debajo. Ellos tienen el tercer anillo de protección.

En un segundo anillo figuran los "marcadores". Se trata de quienes reciben a los consumidores y los llevan hasta el lugar de la venta.

En un primer anillo de seguridad, en los ingresos, están apostados los "soldaditos", los que tienen un rango inferior y a menudo son menores de edad. Su misión es mirar y hacer de "campana" cuando observan la presencia policial o cualquier intruso que los haga sospechar de una investigación o una vendetta de bandas rivales. En un primer anillo de seguridad, en los ingresos, están apostados los "soldaditos", los que tienen un rango inferior y a menudo son menores de edad. Su misión es mirar y hacer de "campana" cuando observan la presencia policial o cualquier intruso que los haga sospechar de una investigación o una vendetta de bandas rivales.

image La gestión de Rodríguez Larreta construyó cientos de nuevas viviendas

Los intentos de Horacio Rodríguez Larreta

El ex jefe de gobierno implementó un ambicioso plan de urbanización que aún impacta a extranjeros y turistas argentinos.

Construyó decenas de edificios, llevó oficinas estatales hasta el interior del barrio y desplegó un total de 1.500 policías de la ciudad, divididos en tres turnos de 8 horas.

Una serie de combis lleva a las empleadas del Ministerio de Educación hasta la puerta del edificio construido por el anterior alcalde porteño. A la hora de salida, las pasa a buscar el mismo vehículo.

Sin embargo, por fuera de esas zonas mejoradas, todo sigue siendo igual en la 31: las pequeñas calles están "techadas" por los cables eléctricos y de otros servicios. Todo se despliega de manera irregular (y peligrosa) en medio de las construcciones sin revoque que año tras año fueron creciendo hacia arriba hasta alcanzar 4, 5 y hasta 6 pisos. Sin embargo, por fuera de esas zonas mejoradas, todo sigue siendo igual en la 31: las pequeñas calles están "techadas" por los cables eléctricos y de otros servicios. Todo se despliega de manera irregular (y peligrosa) en medio de las construcciones sin revoque que año tras año fueron creciendo hacia arriba hasta alcanzar 4, 5 y hasta 6 pisos.

image Jorge Macri intenta frenar las construcciones internas de la Villa 31

El plan de Jorge Macri

El actual jefe de gobierno avanza con un plan de ordenamiento destinado a frenar el crecimiento sin control de las edificaciones. Ahora, existen accesos con retenes policiales a la 31 y peatonalización de 5 de las 13 calles de acceso para evitar que ingresen materiales de la construcción.

El plan de ordenamiento es un conjunto de intervenciones coordinadas por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat y la secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad.

El actual alcalde porteño ordenó tirar abajo un búnker de droga y sigue avanzando en la “normalización” de un barrio que tiene un nivel de homicidios que triplica al del promedio de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un enclave sumamente violento. El actual alcalde porteño ordenó tirar abajo un búnker de droga y sigue avanzando en la “normalización” de un barrio que tiene un nivel de homicidios que triplica al del promedio de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un enclave sumamente violento.

Embed - TIRAMOS ABAJO UN BÚNKER NARCO EN LA VILLA 31. LA LEY SE CUMPLE EN TODOS LADOS. LEY Y ORDEN

La “solución japonesa”

Aunque parezca increíble, en tierras niponas, donde el PBI per cápita triplica al nivel mundial, se registra un nivel de hacinamiento impresionante.

Se trata de más de 110 millones de personas viviendo en una isla que apenas tiene 380.000 kilómetros cuadrados (más chica que la sumatoria de las provincias de Buenos Aires y La Pampa).

Sin embargo, el alquiler de un departamento diminuto en uno de los barrios más económicos de Tokyo es apenas más caro que los valores del “Padre Mugica” donde oscilan entre $ 500 mil y $ 1 millón por mes. Los locales comerciales en la 31 son aún más caros: entre $ 1,5 millones y $ 1,8 millones por mes. Sin embargo, el alquiler de un departamento diminuto en uno de los barrios más económicos de Tokyo es apenas más caro que los valores del “Padre Mugica” donde oscilan entre $ 500 mil y $ 1 millón por mes. Los locales comerciales en la 31 son aún más caros: entre $ 1,5 millones y $ 1,8 millones por mes.

Embed - Mini Departamento en Japon #shorts #japon #department #viajes #datoscuriosos #sabiasque #asia #fyp

Quienes lucran con la informalidad en Buenos Aires se aprovechan de personas que necesitan un techo con desesperación y no logran cumplir con los requerimientos que piden las inmobiliarias en otros barrios de la ciudad.

¿Cómo lo lograron en sitios como Tokyo (más de 30 millones de habitantes, la ciudad más poblada del mundo?

El siguiente video muestra de qué manera aprovecharon la infraestructura existente.

Le agregaron servicios básicos, le sumaron calles internas y la presencia del estado. Especialmente, las Koban, o pequeñas comisarías donde trabajan un puñado de efectivos policiales. Japón es el país más seguro del mundo y sus fuerzas de seguridad son consideradas las más eficientes del planeta. Le agregaron servicios básicos, le sumaron calles internas y la presencia del estado. Especialmente, las Koban, o pequeñas comisarías donde trabajan un puñado de efectivos policiales. Japón es el país más seguro del mundo y sus fuerzas de seguridad son consideradas las más eficientes del planeta.

Embed - Explora un Mini Apartamento en TOKIO: ¡Vivir en 9m²!

¿Quiénes vivirían en departamentos tan diminutos?

Decenas de miles de jóvenes (estudiantes o profesionales) que viven solos y quisieran estar cerca del transporte público: líneas de subtes C y E (pronto llegará la H), terminales del Mitre, el Belgrano Norte y el San Martín. Además, decenas de líneas de autobuses y cercanía absoluta con el casco céntrico y las oficinas de Puerto Madero y el Bajo.

El barrio se volvería seguro, lleno de vida y comercios. Con el producido se podría indemnizar a las familias que construyeron en la zona a lo largo de muchas décadas. El barrio se volvería seguro, lleno de vida y comercios. Con el producido se podría indemnizar a las familias que construyeron en la zona a lo largo de muchas décadas.