La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social

Se ve allí claramente que la aprobación de la gestión de Milei cayó al 37,2%, más de cuatro puntos por debajo de la medición anterior, mientras que el rechazo trepó al 59,8%, con un incremento de 6,7 puntos.

Pero el dato es que a esta consultora nunca le habían dado registros tan bajos de aprobación ni tan altos de rechazo... Los sentimientos negativos hoy prácticamente duplican a los positivos y el enojo, con el 36,3% de las respuestas, se impone sobre el resto.

El riesgo de estallido social acompaña la imagen negativa: ambas rozan el 60%

¿Y sigue habiendo esperanza? Sí, aún la hay, pero el peligra radica en que la bronca la supera por mucho:

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De allí, las respuestas sobre los riesgos percibidos:

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El sacrificio social

Y frente a la situación económica deplorable no aparece solo el riesgo de estallido social sino que con esté viene también el de saqueos: el 45% cree que podrían registrarse saqueos; un 55% considera posible una corrida bancaria y un 52% ve riesgo de hiperinflación.

Pero lo que destacó el programa televisivo fue el tema de la paciencia social a partir de uno de los grandes logros del Gobierno: "hacer creer al electorado que había que bancarse el ajuste ahora para estar mejor en un futuro". Lo que la consultora llamó la "Ética del sacrificio social":

Un 36,2% se mostró muy o bastante de acuerdo, frente a un 61,2% que se manifestó poco o nada de acuerdo Un 36,2% se mostró muy o bastante de acuerdo, frente a un 61,2% que se manifestó poco o nada de acuerdo

La "paciencia social" es la que peligrosamente se agota: un 59% afirmó que ya no puede esperar más...

Un 9,4% da unos meses adicionales y un 6,9% estira ese margen hasta fin de año. En tanto, solo un 14,6% de los entrevistados dijo estar dispuesto a sostener la espera hasta el final del mandato de Milei, esto es, a fines de 2027.

Y otro dato fatídico para el Gobierno es que a la par de este panorama a la baja del oficialismo, crece el grupo de quienes no se identifican con ningún espacio (28,6%), que junto con los que responden 'no sabe' (3,2%) forman la primera minoría: el 31,8%.

Para ellos, el peronismo y sus variantes no son una alternativa electoral... todavía.

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