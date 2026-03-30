Todas las encuestas coinciden: la imagen negativa de Javier Milei roza el 60% tras el caso de Manuel Adorni, que en verdad solo vino a complicar un poquito más un panorama que viene desgastándose por la economía más que por los escándalos políticos. El dilema es que si bien la imagen del presidente se mantuvo constantemente en un sube y baja, ahora la caída es más pronunciada y ya no se debe a la tristeza o el miedo, factores que inmovilizan sino a la bronca... y la bronca lleva a la reacción.
SE ACABA LA PACIENCIA
La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social
La imagen de Javier Milei cae como plomo (todas las encuestas coinciden) y el riesgo de estallido social se torna una posibilidad cada vez más real.
Cabe entonces la pregunta: ¿creen los argentinos que hay riesgo de estallido social en el país?
Algunos de los gráficos que muestran la complicada situación en la que se encuentra esta gestión son los siguientes:
Este último gráfico corresponde a la consultora 'Trespuntozero', de Shila Vilker, de un trabajo realizado entre el 13 y el 16 de marzo, y representa no solo a los anteriores sino también a muchos otros de trabajos que circulan por lo cual la analista estuvo invitada al último programa sobre comunicación política y empresarial de Diego Dillemberger, "La Hora de Maquiavelo", por canal Metro.
Se ve allí claramente que la aprobación de la gestión de Milei cayó al 37,2%, más de cuatro puntos por debajo de la medición anterior, mientras que el rechazo trepó al 59,8%, con un incremento de 6,7 puntos.
Pero el dato es que a esta consultora nunca le habían dado registros tan bajos de aprobación ni tan altos de rechazo... Los sentimientos negativos hoy prácticamente duplican a los positivos y el enojo, con el 36,3% de las respuestas, se impone sobre el resto.
El riesgo de estallido social acompaña la imagen negativa: ambas rozan el 60%
¿Y sigue habiendo esperanza? Sí, aún la hay, pero el peligra radica en que la bronca la supera por mucho:
De allí, las respuestas sobre los riesgos percibidos:
El sacrificio social
Y frente a la situación económica deplorable no aparece solo el riesgo de estallido social sino que con esté viene también el de saqueos: el 45% cree que podrían registrarse saqueos; un 55% considera posible una corrida bancaria y un 52% ve riesgo de hiperinflación.
Pero lo que destacó el programa televisivo fue el tema de la paciencia social a partir de uno de los grandes logros del Gobierno: "hacer creer al electorado que había que bancarse el ajuste ahora para estar mejor en un futuro". Lo que la consultora llamó la "Ética del sacrificio social":
La "paciencia social" es la que peligrosamente se agota: un 59% afirmó que ya no puede esperar más...
Un 9,4% da unos meses adicionales y un 6,9% estira ese margen hasta fin de año. En tanto, solo un 14,6% de los entrevistados dijo estar dispuesto a sostener la espera hasta el final del mandato de Milei, esto es, a fines de 2027.
Y otro dato fatídico para el Gobierno es que a la par de este panorama a la baja del oficialismo, crece el grupo de quienes no se identifican con ningún espacio (28,6%), que junto con los que responden 'no sabe' (3,2%) forman la primera minoría: el 31,8%.
Para ellos, el peronismo y sus variantes no son una alternativa electoral... todavía.
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