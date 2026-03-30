Asfixia presupuestaria: Universidades de Rosario se plantan contra Milei

"El altísimo acatamiento del paro total de actividades es una nueva muestra de la bronca y la voluntad de lucha colectiva que tenemos para revertir la acuciante situación salarial". "El altísimo acatamiento del paro total de actividades es una nueva muestra de la bronca y la voluntad de lucha colectiva que tenemos para revertir la acuciante situación salarial".

Entre los principales reclamos, los docentes exigen el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y una urgente recomposición salarial. En ese sentido, denunciaron que el Gobierno lleva más de 150 días sin aplicar la normativa vigente y sin otorgar los aumentos correspondientes. "Nos deben un incremento que al día de hoy debería ser del 55%", advirtieron.

A su vez, el sindicato cuestionó la falta de diálogo con las autoridades nacionales y aseguró que existe una desatención deliberada hacia el sistema universitario. "Son más de 150 días ignorando la voluntad de todo un pueblo que se manifestó en las calles para defender la universidad pública y gratuita como un derecho que no se toca", remarcaron.

image El eje central de la protesta es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una pérdida salarial que ya supera el 50%.

Nuevo paro y Marcha Federal a la vista

El gremio docente también alertó sobre el impacto del ajuste presupuestario en el funcionamiento de las universidades públicas. Según precisaron, el presupuesto se encuentra en "un piso histórico", lo que se traduce en reducción de becas estudiantiles, congelamiento de partidas para gastos operativos, desfinanciamiento de la investigación y deterioro de las condiciones edilicias.

En base a ello, Coad anticipó que el plan de lucha tendrá continuidad en las próximas semanas. Por ende, ya anunciaron un nuevo paro de actividades entre el 27 de abril y el 2 de mayo, además de la convocatoria a una Marcha Federal Educativa durante abril, en articulación con otros sectores del sistema universitario.

Escala el conflicto docente

Por su parte, aquellos docentes universitarios nucleados en la delegación local de Fagdut despiden el mes con otro huelga. De acuerdo a lo indicado por un comunicado, el reclamo es "por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la crisis presupuestaria, una pérdida salarial superior al 50 por ciento y el avance de la Ley de Reforma Laboral". Eso, sumaron, "impactan en el contexto actual y las pésimas condiciones en el sector docente".

Embed - on Instagram: " FAGDUT Rosario, anunció un nuevo paro docente en la UTN sin asistencia. Una medida que inicia el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el 1 de abril. Luego de una medida histórica que abarcó una semana de paro y una semana de visibilización en medios, se determinó continuar con actividades de lucha local y nacional. El reclamo por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la crisis presupuestaria, una pérdida salarial superior al 50% y el avance de la Ley de Reforma Laboral, impactan en el contexto actual y las pésimas condiciones en el sector docente." View this post on Instagram

De este modo, el conflicto en las universidades nacionales suma un nuevo capítulo, con un escenario de creciente tensión y sin señales, por el momento, de una pronta resolución.

La disputa en Rosario se suma así al escenario de tensión que atraviesan las universidades públicas del país, donde docentes y no docentes vienen reclamando respuestas frente al deterioro salarial y a las restricciones presupuestarias.

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