Tarjetas de crédito y el proyecto que podría tumbar a los bancos: ¿Te van a frenar las tasas usurarias?

Hoy muchas familias no usan su plástico para comprar un televisor o un viaje, sino para pagar la canasta básica y cosas como alimentos, remedios y servicios esenciales que se volvieron imposibles de afrontar con salarios estancados.

Esta situación convierte a la tarjeta de crédito en un instrumento de subsistencia antes que en una herramienta financiera acorde al ahorro o al consumo planificado.

¿Qué propone el proyecto de Diputados sobre este proyecto?

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, otro texto cofirmado por legisladores como Gisela Scaglia y Esteban Paulón propone un régimen de protección del usuario financiero. Entre otras medidas:

Las tasas compensatorias de tarjetas no podrán exceder en más de un 25% la tasa promedio del sistema financiero para préstamos personales;

Las tasas punitorias tampoco podrán superar el 50% de la tasa compensatoria.

La idea es que estos límites pongan fin a tasas que muchos consumidores consideran abusivas y que disparan la deuda rápidamente, incluso cuando se paga solo el monto mínimo.

Tarjetas de crédito: El nuevo golpe que reciben los consumidores tras el DNU

¿Qué pasa con el marco legal actual y cómo se llegó a esto?

Históricamente, la Ley de Tarjetas de Crédito (Ley 25.065) ya establecía topes en los intereses compensatorios y punitorios que podían cobrarse, pero parte de esa regulación fue eliminada o modificada con el DNU 70/2023, dejando más margen a las entidades emisoras.

Los proyectos en debate buscan revertir, en parte, esos cambios normativos y devolverle previsibilidad a un mercado que hoy parece no tener freno.

¿Qué impacto tendría el límite a las tasas si se convierte en ley?

Si estos cambios prosperan, las personas endeudadas podrían ver un alivio en las tasas que pagan por sus tarjetas de crédito, reduciendo el crecimiento de sus saldos y la presión sobre sus ingresos. También se ampliaría la protección al consumidor frente a prácticas financieras consideradas abusivas por colectivos de usuarios y especialistas.

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