Propiedades en CABA: sin crédito hipotecario, el mercado se cae

Propiedades en CABA: ¿Qué pasó con los precios y las operaciones?

A contramano de la caída en la cantidad de escrituras, los valores siguieron subiendo. El monto total de las operaciones alcanzó los $618.179 millones, un 14,2% más que un año atrás.

El precio promedio por operación llegó a $173.305.037, equivalente a unos u$s120.764, lo que marca un incremento del 37,4% en pesos y del 4,05% en dólares.

Crédito hipotecario: ¿Por qué es clave para las propiedades en CABA?

Especialistas del sector remarcan que el crédito hipotecario no solo multiplica operaciones, sino que permite que más familias entren al mercado. Sin esa herramienta, la compra queda limitada a quienes tienen ahorro propio o acceso al financiamiento alternativo.

Durante 2025, el mercado había mostrado una recuperación notable, con 69.461 escrituras en todo el año, uno de los mejores desempeños en décadas. Ese repunte estuvo directamente vinculado a mejores condiciones de crédito y mayor estabilidad económica.

Pero hacia fines del año pasado subieron las tasas, se endurecieron las condiciones y el acceso se volvió más restrictivo.

Propiedades en CABA y crédito hipotecario: ¿Empieza a cambiar la tendencia?

En los últimos meses, algunos bancos comenzaron a bajar las tasas de los créditos UVA, en un contexto de menor inflación y mayor competencia entre entidades.

Después de un 2025 donde muchas tasas superaron el 10%, ahora algunas líneas volvieron a ubicarse por debajo de ese nivel. Aunque todavía están altas en términos históricos, este ajuste ya empezó a generar más consultas.

El mercado mira de cerca esta tendencia. Si el crédito vuelve a ser accesible, podría reactivarse la demanda y frenar la caída en las operaciones.

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¿Qué pasa con las propiedades y el crédito hipotecario en Provincia?

El fenómeno no es exclusivo de la Ciudad. En la provincia de Buenos Aires también se registró una baja, aunque más moderada.

En febrero se concretaron 7655 compraventas, un 4% menos interanual, mientras que las hipotecas cayeron un 26% respecto al mismo período del año pasado.

Sin embargo, en la comparación mensual hubo un rebote del 18%, lo que muestra que el mercado todavía tiene algo de inercia, aunque con señales claras de desaceleración.

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