El banco te puede rechazar el crédito hipotecario por estas falencias

¿Chau alquiler? El planazo para que los créditos hipotecarios para monotributistas exploten

Este requisito busca evitar que el deudor quede sobreendeudado y no pueda afrontar el pago del préstamo. Si una persona gana menos de lo necesario para cubrir ese porcentaje, el banco directamente rechaza la operación.

Para dimensionar este punto, los simuladores de créditos muestran cifras concretas. Por ejemplo, para acceder a un préstamo equivalente a unos USD 100.000, una familia puede necesitar ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales, dependiendo del banco y de la tasa aplicada.

Por ese motivo, muchos compradores cometen el error de buscar propiedades por encima de sus posibilidades. Cuando finalmente presentan la solicitud en el banco, el análisis crediticio muestra que los números no cierran.

Los especialistas recomiendan ser conservadores. Lo ideal es que la cuota no supere el 25% de los ingresos, incluso si el banco permite un porcentaje mayor. Esto genera un margen de seguridad frente a subas de inflación o cambios en la economía familiar.

¿Qué gastos extra ignoran quienes piden un crédito hipotecario al banco?

Otro error frecuente aparece cuando las personas calculan únicamente la cuota del crédito y se olvidan de los gastos asociados a la compra de una propiedad.

Escritura, sellados, impuestos, honorarios del escribano, gastos de registro y comisiones inmobiliarias pueden representar entre el 7% y el 10% del valor total del inmueble.

Pero el gasto no termina ahí. Una vez que la persona se convierte en propietaria, aparecen otros costos que antes no existían:

Expensas del edificio

Mantenimiento del inmueble

Seguros obligatorios del crédito

Impuestos municipales y provinciales

Si estos gastos no se incluyen desde el inicio en el presupuesto, la economía familiar puede quedar rápidamente desbalanceada.

Los especialistas en derecho inmobiliario remarcan que muchas familias se enfocan exclusivamente en la cuota del crédito hipotecario y recién descubren el resto de los costos cuando están a punto de firmar la escritura.

¿Cómo influye el historial crediticio cuando el banco evalúa un crédito hipotecario?

El historial financiero del solicitante es otro de los filtros más importantes para acceder a un crédito hipotecario.

Los bancos revisan:

atrasos en pagos

deudas vigentes

tarjetas de crédito al límite

préstamos personales activos

cheques rechazados

registros negativos en bases como Veraz

Incluso una persona que nunca haya dejado de pagar puede tener problemas si aparece con un nivel alto de endeudamiento.

Para las entidades financieras, un cliente con demasiados créditos de consumo representa un riesgo mayor, ya que su capacidad de pago puede verse comprometida.

Por eso, antes de iniciar el trámite de un crédito hipotecario, los expertos recomiendan ordenar las finanzas personales cancelando deudas pequeñas, bajando el uso de tarjetas y mantener un comportamiento crediticio estable durante varios meses.

¿Por qué el banco exige ahorros para aprobar un crédito hipotecario?

Un mito bastante extendido es que el banco financia el total de la propiedad. En la práctica, eso casi nunca ocurre.

La mayoría de las entidades financieras financia entre el 70% y el 80% del valor del inmueble. Esto significa que el comprador debe tener ahorrado al menos el 20% o 25% del precio de la vivienda.

A ese porcentaje hay que sumarle los gastos de escritura y trámites, lo que obliga a contar con un colchón financiero considerable antes de iniciar el proceso.

Para los bancos, la falta de ahorro previo es una señal de alerta. Si una persona no pudo ahorrar durante años para reunir el anticipo, existe la sospecha de que tampoco podrá sostener un préstamo hipotecario durante 20 o 30 años.

Créditos hipotecarios: Bancos bajan tasas de interés y agitan el mercado con expectativas

¿Por qué el banco revisa la situación legal de la propiedad en un crédito hipotecario?

Muchas operaciones inmobiliarias se frenan no por problemas del comprador, sino por irregularidades en la propiedad.

Antes de otorgar un crédito hipotecario, el banco exige que el inmueble esté completamente en regla. Algunos de los problemas más frecuentes son:

sucesiones sin finalizar

inhibiciones del propietario

ampliaciones sin declarar

propiedades afectadas a protección de vivienda

diferencias entre los metros construidos y los registrados

Si el inmueble presenta alguno de estos inconvenientes, el banco no puede constituir la hipoteca y el crédito queda suspendido hasta que la situación se regularice.

Este punto demuestra que comprar una propiedad no depende solo de la capacidad económica del comprador, sino también del estado legal del inmueble.

¿Qué riesgos del crédito hipotecario muchos firmantes descubren demasiado tarde?

El último error, y quizás uno de los más peligrosos, ocurre cuando las personas firman el contrato del crédito hipotecario sin comprender completamente sus condiciones.

En los préstamos UVA, por ejemplo, tanto la cuota como el capital adeudado se ajustan por inflación. Esto significa que, si los salarios crecen más lento que los precios, el peso del crédito dentro del ingreso familiar puede aumentar con el tiempo.

Además, la escritura del crédito incluye múltiples cláusulas que deben ser analizadas con atención:

tasas de interés aplicadas

penalidades por mora

costos del seguro obligatorio

condiciones de ejecución de la hipoteca

En caso de incumplimiento prolongado, el banco tiene la facultad legal de ejecutar la garantía y quedarse con la propiedad para recuperar el dinero prestado.

Por eso, los especialistas recomiendan revisar cada punto del contrato con un escribano o abogado antes de firmar.

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