Créditos hipotecarios: Bancos bajan tasas de interés y agitan el mercado con expectativas

La entidad redujo su tasa preferencial al 7,5% para los clientes que cobran el sueldo en el banco, un nivel que quedó por debajo del 10%. Otro banco que realizó un ajuste significativo fue Banco Santander. En este caso, la tasa pasó del 15% al 9,5%.

Sin embargo, el cambio no se limitó al costo del crédito. La entidad también modificó algunas condiciones de su línea hipotecaria:

El financiamiento pasó de cubrir el 80% del valor de la propiedad al 70% .

. El plazo máximo se redujo de 30 años a 20 años.

Créditos hipotecarios: Cómo impacta la baja de tasas de interés en los bancos

El movimiento no se detuvo en las dos entidades mencionadas. En las últimas semanas se sumaron otros bancos con recortes en sus líneas hipotecarias.

Uno de ellos es el ICBC, que aplicó una segunda reducción en su tasa de interés para los clientes con cuenta sueldo.

La evolución de las tasas en esta entidad fue la siguiente:

Primero pasó de 13% a 11% para clientes con cuenta sueldo .

. Luego se redujo nuevamente de 11% a 10,5% para ese mismo segmento.

Para quienes no cobran su salario en el banco, la tasa se mantiene actualmente en 12%.

Otra entidad que decidió sumarse a esta tendencia fue el Banco Patagonia. En su caso, la tasa de interés de la línea hipotecaria UVA bajó del 14% al 12,5%.

Aunque las reducciones todavía no representan una transformación profunda del sistema hipotecario, en el sector interpretan estas decisiones como señales de competencia entre bancos para atraer nuevos tomadores de crédito.

¿Por qué los bancos bajan las tasas de interés de los créditos hipotecarios?

Fuentes del sistema financiero consultadas por LA NACIÓN, señalan que la reducción responde principalmente a una mejora en la liquidez del mercado.

Este escenario contrasta con lo que ocurrió durante la segunda mitad de 2025, cuando la suba del costo del dinero llevó a muchas entidades a elevar sus tasas por encima del 10%, frenando el crecimiento del crédito hipotecario.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: Qué pasará con las cuotas en noviembre

Créditos hipotecarios y tasas de interés: Qué puede pasar con el mercado

A pesar de las bajas recientes, los analistas coinciden en que el sistema hipotecario todavía se encuentra en una etapa de reconstrucción.

Las señales positivas existen, pero todavía son moderadas si se las compara con el aumento de tasas que se registró durante el último año.

Hoy el esquema presenta varias características que muestran un mercado en transición:

Tasas que, aunque bajaron, siguen siendo relativamente altas .

. Plazos más cortos en algunas líneas de crédito.

Condiciones más estrictas para acceder al financiamiento.

Aun así, los especialistas consideran que algo comenzó a moverse.

