Créditos hipotecarios en dólares: El banco que irrumpió el mercado inmobiliario

Desde el banco explicaron que el objetivo es ofrecer herramientas de financiamiento competitivas que permitan a los clientes concretar proyectos sin necesidad de vender activos o liquidar inversiones que ya tengan en cartera.

¿Por qué un banco vuelve a ofrecer créditos hipotecarios en dólares?

Desde hace casi dos años, el crédito hipotecario volvió lentamente al radar del sistema financiero, después de un largo período de virtual desaparición. El problema de fondo siempre fue el mismo, el descalce entre la moneda del mercado inmobiliario y la moneda del crédito.

En Argentina, las propiedades se venden históricamente en dólares. Sin embargo, los bancos prestaban en pesos y ajustaban las cuotas mediante el sistema UVA, lo que terminaba generando incertidumbre en muchos compradores.

Ante la falta de fondeo suficiente en pesos para ampliar el crédito hipotecario tradicional, varios analistas del sector comenzaron a plantear otra alternativa, la de volver a prestar directamente en dólares.

¿Qué cambió en la regulación del Banco Central sobre créditos en dólares?

El punto de inflexión llegó en febrero de 2025, cuando el Banco Central de la República Argentina decidió flexibilizar las normas que regulan el otorgamiento de créditos en dólares.

Hasta ese momento, los bancos tenían fuertes restricciones para prestar en moneda extranjera a personas que no generaran ingresos en esa divisa, como exportadores o empresas con flujo dolarizado.

Con la nueva normativa, las entidades financieras pueden ofrecer préstamos en dólares a personas y empresas utilizando fondos propios o provenientes del mercado de capitales.

Esta flexibilización abrió la puerta para que los bancos exploren nuevos productos financieros en moneda extranjera.

¿Qué otros préstamos en dólares ofrece el Banco Macro junto con los hipotecarios?

Además de los créditos hipotecarios, el Banco Macro incorporó otro producto financiero en dólares que apunta a quienes necesitan liquidez antes de concretar una operación inmobiliaria.

Se trata de un préstamo personal en dólares pensado para quienes planean vender una propiedad pero necesitan el dinero antes de cerrar la operación.

Las características de esta línea incluyen:

Pago único al vencimiento , tanto del capital como de los intereses.

, tanto del capital como de los intereses. Plazo: 12 meses.

12 meses. Tasa fija: 9% TNA.

Este tipo de herramienta suele utilizarse como un “puente financiero” para quienes necesitan disponer de fondos rápidamente mientras avanzan con la venta de un inmueble.

