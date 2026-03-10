Dónde ver Sarmiento-Racing: Gustavo Costas busca goles en nuevos intérpretes

Sarmiento de Junín y Racing Club se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Desde las 22 hs., un Verde inestable recibe a una Academia que quiere aprovechar el envión de la última goleada frente a Atlético Tucumán.

Embed Racing tiene una buena oportunidad para fortalecer su funcionamiento colectivo, una arista que por ahora sigue en deuda en el equipo de Gustavo Costas. Tuvo una contundente victoria por 3-0 frente a Atlético Tucumán la fecha pasada, aunque la abultada diferencia no fue reflejo de un colosal rendimiento futbolístico.

Pero dado que con triunfos se trabaja más tranquilo, para Racing esta es una oportunidad de dar un paso más. Enfrente tiene a un débil Sarmiento de Junín que merodea la zona baja de la tabla.

Sin Maravilla Martínez, lesionado, el DT busca nuevos intérpretes para los goles. El encuentro pasado lo fueron Duván Vergara -metió un doblete- y Santiago Solari. Pero además, el DT también busca nutrir de nuevas características a su equipo; darle matices a la verticalidad tan característica de Racing con pausa y creatividad. Por eso la dirigencia trajo a Matko Miljevic y Valentín Carboni, pero ninguno de los dos ha rendido como se esperaba.

Carboni se rompió los ligamentos cruzados y el que sigue en carrera es Miljevic, pero Costas ha decidido sentarlo en el banco y darle su lugar a Adrián Fernández. TV: Dónde ver Sarmiento vs. Racing Con el arbitraje de Nazareno Arasa, el partido se juega desde las 22 hs. en el Estadio Eva Perón y se transmite por ESPN Premium. Posibles formaciones Sarmiento: Burrai; Santamaria, Arturia, Insaurralde, Suárez; García; Contrera, Zabala, Martínez, Díaz; Marabel Racing: Cambeses; Cannavo, Pardo, Di Césare, Rojas; Zaracho, Sosa, Fernández; Solari, Vergara, Pizarro