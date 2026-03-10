Irak es uno de los equipos clasificados al repechaje internacional del Mundial 2026, y deberá enfrentar al ganador de Bolivia-Surinam (juegan el 26/3 en Monterrey) el 31 de marzo por un lugar en la próxima Copa del Mundo. Su preparación para dicho encuentro se vio afectada por el conflicto bélico entre EEUU-Irán y ahora hacen un insólito pedido a FIFA.
Mundial 2026: El ridículo pedido de Irak a FIFA para el repechaje intercontinental
Irak se vio afectado en su preparación para el repechaje del Mundial 2026 por el conflicto en Medio Oriente y por eso hizo un pedido increíble a FIFA.
Mundial 2026: Irak hace un particular pedido a FIFA para el repechaje
Irak ha sido uno de los seleccionados afectados por el conflicto de Medio Oriente al punto tal que muchos de sus jugadores no pudieron sacar la visa para México (lugar donde se realiza el repechaje) debido a que las embajadas estaban cerradas por el conflicto bélico. Otro problema que tuvieron es que su entrenador Grahan Arnold quedó varado en Arabia Saudita debido a que el espacio aéreo estaba cerrado.
Debido a todos estos problemas la Federación Iraquí de Fútbol le hizo un pedido a FIFA que fue transmitido por el entrenador australiano, quién lo explicó de la siguiente forma:
“En mi opinión, si la FIFA retrasa el partido, nos da tiempo para prepararnos adecuadamente”.
De esta forma Grahan Arnold hizo lo lógico, ante razones de fuerza mayor pidió más tiempo para su preparación, algo que correspondería que FIFA de lugar. Pero lo que vino después es lo que roza el ridículo, ya que se esperaba que se pidiera un par de semanas pero no fue así.
“Que Bolivia juegue contra Surinam este mes y luego, una semana antes del Mundial, jugamos contra el ganador en Estados Unidos. El ganador de ese partido se queda y el perdedor se va a casa”.
Este pedido roza el ridículo y el querer aprovecharse de una situación bélica para sacar ventaja, ya que lo lógico es que FIFA le dé al menos unas 2 o 3 semanas más pero no 3 meses, eso es querer aprovecharse de la situación, además de ser poco serio. Lo que terminó de causar gracia es lo que declaró Arnold para justificar su pedido, algo que casi desata las carcajadas por el nivel de organización del entrenador australiano.
“También le da a la FIFA más tiempo para decidir qué hará Irán. Si Irán se retira, entramos al Mundial y eso le da a Emiratos Árabes Unidos, a quienes vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para Bolivia o Surinam”.
Estas declaraciones fueron las que rebalsaron el vaso, ya que no solo pidió que se postergue el partido de la final del repechaje con un período ridículo, sino que además ya dio por sentado que si Irán no se presenta en la Copa del Mundo su lugar será ocupado por Irak y el del repechaje por Arabia Saudita.
Estos fueron los pedidos de la Federación de Irak a FIFA los cuales fueron transmitidos por el entrenador Grahan Arnold, el mismo que enfrentó a Argentina en los octavos de final del Mundial 2022 y donde también había hecho unas declaraciones disparatadas luego del partido.
Irak quiere volver a México y al Mundial 40 años después
Irak solo jugó un Mundial, y fue hace 40 años en la misma tierra donde se disputará esta Copa del Mundo, México 1986. Allí tuvo su primera experiencia mundialista donde no pasó la primera fase perdiendo los 3 partidos.
Irak integró el grupo “B”, y si bien tuvo 3 derrotas sus partidos fueron parejos y apenas perdió por la mínima. En su debut cayó 1 a 0 ante Paraguay, luego fue derrotado por la Bélgica semifinalista por 2 a 1 (acá marcó su único gol en mundiales a través de Amaiesh) y cerró su participación ante el local, México, por 1 a 0. Muchas casualidades lo unen al país azteca y para los supersticiosos Irak jugará nuevamente la Copa del Mundo.
