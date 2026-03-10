Mundial 2026: El ridículo pedido de Irak a FIFA para el repechaje intercontinental

“Que Bolivia juegue contra Surinam este mes y luego, una semana antes del Mundial, jugamos contra el ganador en Estados Unidos. El ganador de ese partido se queda y el perdedor se va a casa”.

Este pedido roza el ridículo y el querer aprovecharse de una situación bélica para sacar ventaja, ya que lo lógico es que FIFA le dé al menos unas 2 o 3 semanas más pero no 3 meses, eso es querer aprovecharse de la situación, además de ser poco serio. Lo que terminó de causar gracia es lo que declaró Arnold para justificar su pedido, algo que casi desata las carcajadas por el nivel de organización del entrenador australiano.

“También le da a la FIFA más tiempo para decidir qué hará Irán. Si Irán se retira, entramos al Mundial y eso le da a Emiratos Árabes Unidos, a quienes vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para Bolivia o Surinam”.

Estas declaraciones fueron las que rebalsaron el vaso, ya que no solo pidió que se postergue el partido de la final del repechaje con un período ridículo, sino que además ya dio por sentado que si Irán no se presenta en la Copa del Mundo su lugar será ocupado por Irak y el del repechaje por Arabia Saudita.

Estos fueron los pedidos de la Federación de Irak a FIFA los cuales fueron transmitidos por el entrenador Grahan Arnold, el mismo que enfrentó a Argentina en los octavos de final del Mundial 2022 y donde también había hecho unas declaraciones disparatadas luego del partido.

Irak quiere volver a México y al Mundial 40 años después

Irak solo jugó un Mundial, y fue hace 40 años en la misma tierra donde se disputará esta Copa del Mundo, México 1986. Allí tuvo su primera experiencia mundialista donde no pasó la primera fase perdiendo los 3 partidos.

Irak integró el grupo “B”, y si bien tuvo 3 derrotas sus partidos fueron parejos y apenas perdió por la mínima. En su debut cayó 1 a 0 ante Paraguay, luego fue derrotado por la Bélgica semifinalista por 2 a 1 (acá marcó su único gol en mundiales a través de Amaiesh) y cerró su participación ante el local, México, por 1 a 0. Muchas casualidades lo unen al país azteca y para los supersticiosos Irak jugará nuevamente la Copa del Mundo.

