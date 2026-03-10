La advertencia/reto de Milei al titular del BCRA: "Ojo Santiago"

Vale destacar que según su Carta Orgánica, el BCRA es una entidad autárquica que no debe seguir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, cabe recordar que el Presidente ya había dicho en octubre de 2025 que "nos van a salir dólares por las orejas", pero Luis Caputo sigue rogándole a los argentinos que saquen los dólares del colchón...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/KatiasMulfas/status/2031396604398141628&partner=&hide_thread=false Para cuando esa ley de independencia del BCRA hermano. No es serio esto. https://t.co/SnU0JXtZjD — Katías Mulfas (@KatiasMulfas) March 10, 2026

