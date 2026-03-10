urgente24
DINERO Javier Milei > BCRA > Santiago Bausili

¿Y LA INDEPENDENCIA?

La advertencia/reto de Milei al titular del BCRA: "Ojo Santiago"

Al inaugurar la 'Argentina Week' en NY, Javier Milei lanzó una advertencia al titular del BCRA, Santiago Bausili, delante del auditorio. "Si fuera por mí..."

10 de marzo de 2026 - 13:06
Javier Milei al inaugurar la Argentina Week en NY.

Javier Milei al inaugurar la 'Argentina Week' en NY.

Foto: captura de video.

El Presidente aseguró que la guerra en Medio Oriente, que calificó como "un shock transitorio", podría favorecer al país si se mantiene el rumbo económico. "Frente a lo que está pasando en el mundo, porque los buenos vamos a ganar, aún en esta coyuntura transitoria a la Argentina le mejoran los términos de intercambio; por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga", aseguró.

En ese marco, continuó: "Tenemos equilibrio fiscal y nuestras cuentas externas se van a favorecer; por lo tanto, preparate Santiago porque te van a salir los dólares por las orejas".

Seguir leyendo

Pero luego vino la advertencia en público, ante un auditorio lleno: "Ojo con que eso no se vaya a la inflación; ojo con cómo los comprás... Si fuera por mí, ya sabés. Pero no me quiero meter", dijo en referencia a la política de intervención del Banco Central.

El mandatario dice que no se quiere "meter", pero se mete... y lo expone ante todo el auditorio.

Vale destacar que según su Carta Orgánica, el BCRA es una entidad autárquica que no debe seguir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.

Por otra parte, cabe recordar que el Presidente ya había dicho en octubre de 2025 que "nos van a salir dólares por las orejas", pero Luis Caputo sigue rogándole a los argentinos que saquen los dólares del colchón...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/KatiasMulfas/status/2031396604398141628&partner=&hide_thread=false

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Silencio de Adorni mientras crece el escándalo porque llevó a su esposa a Nueva York

Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"

Guerra anticipada en la Sociedad Rural: Ofensiva contra Nicolás Pino desata malestar en los socios

Escándalo con precios en Mercado Libre: Revelan el secreto que paralizó a todos

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES