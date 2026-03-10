Javier Milei inauguró la 'Argentina Week' en Nueva York, donde criticó a los empresarios que defienden la industria nacional, ante el industricidio en marcha. Pero, además, lanzó una advertencia al titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, que no pasó desapercibida.
¿Y LA INDEPENDENCIA?
La advertencia/reto de Milei al titular del BCRA: "Ojo Santiago"
Al inaugurar la 'Argentina Week' en NY, Javier Milei lanzó una advertencia al titular del BCRA, Santiago Bausili, delante del auditorio. "Si fuera por mí..."
El Presidente aseguró que la guerra en Medio Oriente, que calificó como "un shock transitorio", podría favorecer al país si se mantiene el rumbo económico. "Frente a lo que está pasando en el mundo, porque los buenos vamos a ganar, aún en esta coyuntura transitoria a la Argentina le mejoran los términos de intercambio; por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga", aseguró.
En ese marco, continuó: "Tenemos equilibrio fiscal y nuestras cuentas externas se van a favorecer; por lo tanto, preparate Santiago porque te van a salir los dólares por las orejas".
Pero luego vino la advertencia en público, ante un auditorio lleno: "Ojo con que eso no se vaya a la inflación; ojo con cómo los comprás... Si fuera por mí, ya sabés. Pero no me quiero meter", dijo en referencia a la política de intervención del Banco Central.
El mandatario dice que no se quiere "meter", pero se mete... y lo expone ante todo el auditorio.
Vale destacar que según su Carta Orgánica, el BCRA es una entidad autárquica que no debe seguir instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional.
Por otra parte, cabe recordar que el Presidente ya había dicho en octubre de 2025 que "nos van a salir dólares por las orejas", pero Luis Caputo sigue rogándole a los argentinos que saquen los dólares del colchón...
