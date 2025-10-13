Tras confirmarse los alcances del acuerdo entre el Tesoro de USA y el gobierno de Javier Milei para garantizar la paz cambiaria hasta los comicios del 26/10, la cuestión son los ajustes que se deberán hacer en materia cambiaria y económica. Pero Milei niega todo y sigue exagerando ¿para llevar calma?
"NI UN ÁPICE"
Javier Milei: "No voy a cambiar la política económica, nos van a salir dólares por las orejas"
Gran expectativa por los cambios poselectorales en la política económica y cambiaria pero Javier Milei niega todo: “Nos van a salir dólares por las orejas”.
Javier Milei: “No voy a cambiar”
En declaraciones este lunes (13/10) a El Observador, el presidente Javier Milei insistió en que después de las elecciones legislativas del 26/10 no habrá cambios en su programa económico a pesar de los rumores sobre acuerdos con los gobernadores por obras, fondos coparticipables y hasta la implementación de una nueva banda cambiaria que implicaría una devaluación del peso.
“No se mueve un ápice, no voy a cambiar la política. La dirección es la correcta ”, repitió varias veces y preguntó: “¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera ”.
“Nosotros estamos preparados siempre para el peor de los casos. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, desafió el primer mandatario en referencia a quienes esperan una devaluación del peso.
Sin embargo, aceptó que podría haber incorporaciones de funcionarios al Gobierno: “Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión es bilardismo 101, lo voy a hacer. Es mi compromiso con los argentinos, hay que pedirles que no aflojen ”.
“Dólares por las orejas”
En relación a la situación cambiaria y la tensión con el dólar que generó una fuerte venta de divisas por parte del Tesoro semansa antes del acuerdo con USA, Milei aseguró que habrá una “avalancha de dólares ”: “Nos van salir dólares por las orejas ” ilustró, aunque no precisó cómo ocurriría eso, excepto cuando mencionó que sería por inversiones que llegarían gracias al interés por los recursos naturales que tiene el país.
“Argentina no va a tener problemas de liquidez. Si el mercado no acompañara en la apertura, vamos a poder contar con financiamiento de Estados Unidos para poder rollear la deuda”, aseguró.
Por último, de cara a las elecciones enfatizó en su pedido de apoyo a la sociedad: “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena, que la gente entienda que todos estamos haciendo un esfuerzo”.
