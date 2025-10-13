urgente24
ACTUALIDAD Javier Milei > dólares > devaluación

"NI UN ÁPICE"

Javier Milei: "No voy a cambiar la política económica, nos van a salir dólares por las orejas"

Gran expectativa por los cambios poselectorales en la política económica y cambiaria pero Javier Milei niega todo: “Nos van a salir dólares por las orejas”.

13 de octubre de 2025 - 12:39
Javier Milei y otra frase sobre el dólar para la historia política argentina (FOTO: xAI / Grok.)

Tras confirmarse los alcances del acuerdo entre el Tesoro de USA y el gobierno de Javier Milei para garantizar la paz cambiaria hasta los comicios del 26/10, la cuestión son los ajustes que se deberán hacer en materia cambiaria y económica. Pero Milei niega todo y sigue exagerando ¿para llevar calma?

Javier Milei: “No voy a cambiar”

En declaraciones este lunes (13/10) a El Observador, el presidente Javier Milei insistió en que después de las elecciones legislativas del 26/10 no habrá cambios en su programa económico a pesar de los rumores sobre acuerdos con los gobernadores por obras, fondos coparticipables y hasta la implementación de una nueva banda cambiaria que implicaría una devaluación del peso.

No se mueve un ápice, no voy a cambiar la política. La dirección es la correcta ”, repitió varias veces y preguntó: ¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera ”.

“Nosotros estamos preparados siempre para el peor de los casos. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, desafió el primer mandatario en referencia a quienes esperan una devaluación del peso.

Sin embargo, aceptó que podría haber incorporaciones de funcionarios al Gobierno: “Todos los técnicos que puedan ayudarnos a mejorar la productividad de la gestión es bilardismo 101, lo voy a hacer. Es mi compromiso con los argentinos, hay que pedirles que no aflojen ”.

“Dólares por las orejas”

En relación a la situación cambiaria y la tensión con el dólar que generó una fuerte venta de divisas por parte del Tesoro semansa antes del acuerdo con USA, Milei aseguró que habrá una “avalancha de dólares ”: Nos van salir dólares por las orejas ” ilustró, aunque no precisó cómo ocurriría eso, excepto cuando mencionó que sería por inversiones que llegarían gracias al interés por los recursos naturales que tiene el país.

Scott Bessent, titular del Tesoro de USA que sali&oacute; al rescate de Milei.

Scott Bessent, titular del Tesoro de USA que salió al rescate de Milei.

Argentina no va a tener problemas de liquidez. Si el mercado no acompañara en la apertura, vamos a poder contar con financiamiento de Estados Unidos para poder rollear la deuda”, aseguró.

Por último, de cara a las elecciones enfatizó en su pedido de apoyo a la sociedad: “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena, que la gente entienda que todos estamos haciendo un esfuerzo.

