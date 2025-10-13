Javier Milei: "No voy a cambiar la política económica, nos van a salir dólares por las orejas"

“Dólares por las orejas”

En relación a la situación cambiaria y la tensión con el dólar que generó una fuerte venta de divisas por parte del Tesoro semansa antes del acuerdo con USA, Milei aseguró que habrá una “avalancha de dólares ”: “Nos van salir dólares por las orejas ” ilustró, aunque no precisó cómo ocurriría eso, excepto cuando mencionó que sería por inversiones que llegarían gracias al interés por los recursos naturales que tiene el país.

bessent dolares Scott Bessent, titular del Tesoro de USA que salió al rescate de Milei.

“Argentina no va a tener problemas de liquidez. Si el mercado no acompañara en la apertura, vamos a poder contar con financiamiento de Estados Unidos para poder rollear la deuda”, aseguró.

Por último, de cara a las elecciones enfatizó en su pedido de apoyo a la sociedad: “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena, que la gente entienda que todos estamos haciendo un esfuerzo”.

