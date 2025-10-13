Desesperación en Acindar: Importaciones presionan al sector siderúrgico

Esto se debe a partir del descenso del consumo interno, la retracción de la obra pública y privada, y la mayor entrada de importaciones de acero, precisamente desde Brasil y China, que presionan los volúmenes de venta locales y la utilización de la capacidad instalada.

En base a ello, delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advierten que, si las bajas de actividad se mantienen, la consecuencia podría profundizar las suspensiones y aumenta el riesgo de despidos en industrias vinculadas.

image Otra vez, alarmas encendidas en la planta santafesina.

Incertidumbre en Villa Constitución

La planta de Villa Constitución no sólo ocupa a centenares de trabajadores directos —y a un importante número de contratistas— sino que su movimiento condiciona la economía de comercios, proveedores y servicios de la región.

En ese sentido, cualquier medida de mayor alcance (como un parate total en noviembre) generaría efectos económicos y sociales significativos en la ciudad y sus alrededores, motivo por el cual sindicatos, autoridades locales y cámaras empresarias siguen de cerca las negociaciones y los anuncios que la empresa pueda formalizar hacia fines de octubre.

image El secretario general de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica, reclamó a la dirigencia política local "un proyecto de ciudad serio".

En medio de un extenso conflicto con la siderúrgica y de cara a las elecciones, el dirigente metalúrgico, Pablo González, llamó a la comunidad de Villa Constitución a "defender el trabajo local" y reclamó a la dirigencia política "un proyecto de ciudad serio" que evite la "desaparición" del motor económico de la ciudad: la industria.

"En Villa Constitución tenemos que entender como sociedad que si seguimos votando a La Libertad Avanza, va a terminar desapareciendo la industria". "En Villa Constitución tenemos que entender como sociedad que si seguimos votando a La Libertad Avanza, va a terminar desapareciendo la industria".

Con declaraciones a La Ciudad, para el dirigente metalúrgico, en el actual estado de situación no resulta improbable que "nos vayan a terminar consumiendo las ciudades que están alrededor". En tanto, indicó que "ya hay un montón de empresas que se están yendo al parque industrial Comirsa" en Ramallo. "Se van porque allá, cruzando el Arroyo del Medio, pagan salarios más bajos", explicó.

"Acindar también juega con esto para presionarnos y le da trabajo a las empresas de San Nicolás o de Rosario, que vienen y pagan salarios deprimidos", agregó.

