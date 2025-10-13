SANTA FE. Acindar vuelve a encender las alarmas ya que está evaluando la posibilidad de frenar la producción en su planta de Villa Constitución durante noviembre. Si bien dicha información trascendió a partir de fuentes vinculadas a la firma, se espera que la misma comunique a fines de este mes cuál será la decisión a tomar.
PANORAMA COMPLICADO
Desesperación en Acindar: Importaciones presionan al sector siderúrgico
Acindar volvió a encender las alarmas: se está evaluando la posibilidad de frenar la producción en su planta de Villa Constitución durante noviembre y hay temor
Dicha medida se da en un marco donde la actividad, según describen desde el sindicato, es "muy baja". Vale tener en cuenta que, hace varios meses, la planta viene operando con turnos reducidos y programando suspensiones temporarias para sectores de la producción.
Panorama complicado para Acindar
En los últimos meses Acindar ya aplicó paradas parciales, así como también adelantó paradas técnicas y extendió esquemas de suspensión que, a partir de diferentes crónicas locales y gremiales, afectaron a centenares de trabajadores en diferentes tandas.
Tal lo señalado por fuentes sindicales, el esquema vigente incluye el pago de una parte del salario (en relación al 75% conforme a algunos convenios) a aquellos trabajadores suspendidos. Asu vez, la compañía viene reabriendo programas de retiros voluntarios para reducir la plantilla.
Aquellos sectores más perjudicados son las líneas de laminados y la producción destinada a la construcción, así como también la industria automotriz, rubros que vienen con un desplome sostenido de demanda.
Esto se debe a partir del descenso del consumo interno, la retracción de la obra pública y privada, y la mayor entrada de importaciones de acero, precisamente desde Brasil y China, que presionan los volúmenes de venta locales y la utilización de la capacidad instalada.
En base a ello, delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advierten que, si las bajas de actividad se mantienen, la consecuencia podría profundizar las suspensiones y aumenta el riesgo de despidos en industrias vinculadas.
Incertidumbre en Villa Constitución
La planta de Villa Constitución no sólo ocupa a centenares de trabajadores directos —y a un importante número de contratistas— sino que su movimiento condiciona la economía de comercios, proveedores y servicios de la región.
En ese sentido, cualquier medida de mayor alcance (como un parate total en noviembre) generaría efectos económicos y sociales significativos en la ciudad y sus alrededores, motivo por el cual sindicatos, autoridades locales y cámaras empresarias siguen de cerca las negociaciones y los anuncios que la empresa pueda formalizar hacia fines de octubre.
En medio de un extenso conflicto con la siderúrgica y de cara a las elecciones, el dirigente metalúrgico, Pablo González, llamó a la comunidad de Villa Constitución a "defender el trabajo local" y reclamó a la dirigencia política "un proyecto de ciudad serio" que evite la "desaparición" del motor económico de la ciudad: la industria.
Con declaraciones a La Ciudad, para el dirigente metalúrgico, en el actual estado de situación no resulta improbable que "nos vayan a terminar consumiendo las ciudades que están alrededor". En tanto, indicó que "ya hay un montón de empresas que se están yendo al parque industrial Comirsa" en Ramallo. "Se van porque allá, cruzando el Arroyo del Medio, pagan salarios más bajos", explicó.
"Acindar también juega con esto para presionarnos y le da trabajo a las empresas de San Nicolás o de Rosario, que vienen y pagan salarios deprimidos", agregó.
