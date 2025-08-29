Acindar, otra vez en el ojo de la tormenta: Preocupación por despidos

Un dato no menor es que la producción cerró 2024 con 600.000 toneladas, lejos de las 1,2 millones alcanzadas en 2023. La reducción se explica por la caída en dos rubros claves: la industria, que retrocedió 12,4%, y la construcción, con un desplome del 19,5% en el mismo período.

image La crisis de la construcción, la caída industrial y el avance de las importaciones golpean de lleno al acero argentino.

La planta de Santa Fe, la más perjudicada: Temor e incertidumbre

ArcelorMittal Acindar cuenta con cinco fábricas en el país: Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Por el momento, el parate solo afecta a la planta de Santa Fe, aunque no descartan replicar la medida en otras sedes.

La empresa sostiene un esquema de producción intermitente, intentando ajustar el nivel de actividad a la escasa demanda. "Ya preocupa la parada, y de hecho tendría que parar más la turnicidad pero lo que están haciendo es producir tres semanas y parar una", describen desde la planta.

Desde enero, la firma aplica suspensiones con pago del 75% del salario, un mecanismo acordado con la UOM que se mantendrá hasta diciembre, complementado con un plan de retiros voluntarios. "Hay un acuerdo de suspensiones que rige desde enero y se aplica según las necesidades de cada planta", explicaron allegados a la compañía.

Los números confirman la magnitud de la crisis

En noviembre de 2023, Acindar tenía 1.230 trabajadores en planta permanente. Hoy la cifra se redujo a 930 por retiros voluntarios y finalización de contratos, a lo que se suma una baja proporcional en los contratistas.

En la actualidad, la planta de Villa Constitución funciona con un único horno y acumula entre 15.000 y 20.000 toneladas mensuales de acero sin salida en el mercado.

Este nuevo freno de Acindar, una de las siderúrgicas más importantes del país, refleja con claridad el deterioro productivo que atraviesa la industria argentina.

image Acero fundido.

