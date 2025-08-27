Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores

Incertidumbre entre los trabajadores

Pese a la explicación oficial, la medida despertó inquietud entre los empleados, que ya habían atravesado semanas de tensión en mayo por demoras en el pago de sueldos. En aquel momento, el CEO de Dilexis, Pablo Tamburo, admitió atrasos "de algunos días" pero negó deudas acumuladas y descartó cualquier posibilidad de cierre o venta de la planta.

Ahora, con la producción interrumpida y la licencia obligatoria, resurgen los temores a un deterioro en la situación laboral.

En efecto, el sitio sanjuanino 'Huarpe' señaló que la empresa evalúa alternativas para enfrentar la crisis y reorganizar el esquema de trabajo con el fin de sostener la producción y evitar medidas más drásticas.

En efecto, desde la Subsecretaría de Trabajo de San Juan confirmaron irregularidades en el pago de sueldos de la planta de Tía Maruca, tras sorprenderse porque la medida se concretaría sin una presentación formal, a pesar de los acuerdos previos.

La planta de Albardón, que funciona bajo un esquema de tres turnos diarios, es considerada uno de los polos industriales más importantes de la provincia. Además de los empleos directos, sostiene un entramado de proveedores que dependen de la regularidad de su actividad La planta de Albardón, que funciona bajo un esquema de tres turnos diarios, es considerada uno de los polos industriales más importantes de la provincia. Además de los empleos directos, sostiene un entramado de proveedores que dependen de la regularidad de su actividad

Con la parada técnica, la producción se interrumpirá por completo durante siete días, aunque la empresa insistió en que no existen riesgos de cierres ni despidos masivos, aunque reconoció que el contexto económico obliga a revisar gastos y replantear turnos.

Otras noticias de Urgente24

Juicio por YPF: El Gobierno de Milei insiste en no mostrar correos y mensajes de funcionarios

ANDIS: El 86% cree que hay corrupción en el Gobierno, que Karina está implicada y Milei encubre

Los controladores aéreos levantaron un paro pero habría más en septiembre

Lule Menem: preocupación por un posible video de la mano derecha de Karina Milei