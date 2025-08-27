La fábrica de galletitas Dilexis detuvo su producción en San Juan desde el 25 de agosto para realizar tareas de mantenimiento. La empresa que produce las Tía Maruca aseguró que no hay riesgo de cierre ni despidos, pero la medida reavivó la preocupación entre los trabajadores tras los atrasos salariales registrados en mayo.
TEMORES Y SOSPECHAS
Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores
Una reconocida fábrica de galletitas paró su producción y reavivó la preocupación entre sus 300 trabajadores tras los atrasos salariales registrados en mayo.
Son casi 300 los trabajadores de Tía Maruca, la marca de galletitas que produce la empresa Dilexis en su planta del departamento sanjuanino de Albardón. La compañía comunicó la detención total de la producción por una semana y otorgó 7 días de licencia obligatoria al personal, medida que rige desde el pasado 25 de agosto.
Según informó el área de Recursos Humanos, la decisión responde a tareas de montaje y mantenimiento con el objetivo de mejorar la productividad de la planta.
"Nos aseguramos de contar con stock suficiente y se aprovechó para dar vacaciones al personal", aclararon desde la empresa, que remarcó que la parada "no está vinculada al consumo ni a la situación económica".
Incertidumbre entre los trabajadores
Pese a la explicación oficial, la medida despertó inquietud entre los empleados, que ya habían atravesado semanas de tensión en mayo por demoras en el pago de sueldos. En aquel momento, el CEO de Dilexis, Pablo Tamburo, admitió atrasos "de algunos días" pero negó deudas acumuladas y descartó cualquier posibilidad de cierre o venta de la planta.
Ahora, con la producción interrumpida y la licencia obligatoria, resurgen los temores a un deterioro en la situación laboral.
En efecto, el sitio sanjuanino 'Huarpe' señaló que la empresa evalúa alternativas para enfrentar la crisis y reorganizar el esquema de trabajo con el fin de sostener la producción y evitar medidas más drásticas.
En efecto, desde la Subsecretaría de Trabajo de San Juan confirmaron irregularidades en el pago de sueldos de la planta de Tía Maruca, tras sorprenderse porque la medida se concretaría sin una presentación formal, a pesar de los acuerdos previos.
Con la parada técnica, la producción se interrumpirá por completo durante siete días, aunque la empresa insistió en que no existen riesgos de cierres ni despidos masivos, aunque reconoció que el contexto económico obliga a revisar gastos y replantear turnos.
