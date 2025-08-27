Tasas de préstamos a pymes: El nuevo golpe que ahoga a las empresas

Las consecuencias ya se sienten, retrasos en pagos, postergación de inversiones y reducción de producción, un combo que podría afectar la cadena de suministros y generar mayores tensiones económicas.

¿Qué dicen los bancos sobre la suba de tasas para pymes y empresas?

En las entidades financieras aseguran que la falta de liquidez y la incertidumbre económica los obligan a endurecer condiciones. Cuando un cliente solicita un adelanto en este contexto, sabemos que es por necesidad urgente. Eso incrementa el riesgo y, por ende, el costo del préstamo.

Plazos fijos: Cuáles son las nuevas tasas de interés que ofrecen los bancos

Además, señalan que las decisiones recientes del Gobierno, como la eliminación de las LEFI y las tres subas consecutivas de encajes —hoy en el nivel más alto desde 1993—, redujeron su capacidad de prestar fondos al sector privado.

¿Qué perspectivas hay para las tasas de préstamos y el crédito empresarial?

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que estas medidas afectan la actividad, pero las calificó de “coyunturales” y necesarias para estabilizar el dólar y contener la inflación. Sin embargo, en el mercado predomina el escepticismo. Con una inflación proyectada del 21% anual y tasas que superan el 90%, el financiamiento productivo parece destinado a seguir en crisis.

