Tasas de préstamos a pymes: El nuevo golpe que ahoga a las empresas

El financiamiento para las empresas atraviesa un escenario crítico, las tasas de interés de los adelantos en cuenta corriente —clave para cubrir baches de liquidez— se triplicaron en el último mes. A mediados de julio, el costo rondaba el 31%, pero a mediados de agosto trepó hasta un 93,3%, para luego estabilizarse apenas por encima del 80%.
El salto se explica por dos factores, primero la eliminación de las Letras de Financiamiento (LEFI), que brindaban liquidez al sistema, y segundo, por el endurecimiento de la política monetaria mediante la suba de encajes bancarios. Esta combinación encareció el crédito para empresas, justo en un momento donde la actividad requiere sostener capital de trabajo para no frenar.
¿Cómo impactan estas tasas en las pymes y en el funcionamiento de las empresas?
Los adelantos en cuenta corriente son préstamos de muy corto plazo —entre 1 y 7 días— que permiten a las empresas afrontar pagos urgentes, como salarios o proveedores, hasta recibir ingresos. Con tasas que superan el 90%, este instrumento dejó de ser una opción viable para muchas pymes.
El costo de financiar capital de trabajo se volvió prohibitivo. Un aumento de entre 5 y 10 puntos en pocos días puede paralizar operaciones; ahora estamos hablando de subas de más de 50 puntos en un mes.
Las consecuencias ya se sienten, retrasos en pagos, postergación de inversiones y reducción de producción, un combo que podría afectar la cadena de suministros y generar mayores tensiones económicas.
¿Qué dicen los bancos sobre la suba de tasas para pymes y empresas?
En las entidades financieras aseguran que la falta de liquidez y la incertidumbre económica los obligan a endurecer condiciones. Cuando un cliente solicita un adelanto en este contexto, sabemos que es por necesidad urgente. Eso incrementa el riesgo y, por ende, el costo del préstamo.
Además, señalan que las decisiones recientes del Gobierno, como la eliminación de las LEFI y las tres subas consecutivas de encajes —hoy en el nivel más alto desde 1993—, redujeron su capacidad de prestar fondos al sector privado.
¿Qué perspectivas hay para las tasas de préstamos y el crédito empresarial?
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que estas medidas afectan la actividad, pero las calificó de “coyunturales” y necesarias para estabilizar el dólar y contener la inflación. Sin embargo, en el mercado predomina el escepticismo. Con una inflación proyectada del 21% anual y tasas que superan el 90%, el financiamiento productivo parece destinado a seguir en crisis.
