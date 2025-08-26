Cauciones: La tasa no baja del 50% pese al control del BCRA

La presión oficial, tal como destacan desde Bloomberg Línea, busca frenar la volatilidad antes de las elecciones legislativas de octubre, pero el movimiento expone la fragilidad de la estrategia económica.
Tensión en las tasas de corto plazo
Los préstamos garantizados treparon hasta superar el 100% anualizado en operaciones a un día, frente a una inflación esperada inferior al 30% anual. La falta de liquidez empuja a bancos y agentes a convalidar tasas desorbitadas, en un contexto donde incluso el Tesoro quedó golpeado.
La caución, lejos de normalizarse
Pese al escrutinio más estricto del Banco Central y la CNV, las tasas de caución bursátil se mantienen en niveles explosivos. Los registros más recientes muestran operaciones con tasas superiores al 50% diario, una dinámica que, anualizada, supera con creces cualquier referencia inflacionaria o de política monetaria.
La intervención oficial no consigue frenar el encarecimiento del fondeo de muy corto plazo.
El peso, bajo presión pese a la intervención
En paralelo, el peso acumula cuatro jornadas consecutivas de caída, desafiando la política de desinflación que defiende Javier Milei. La baja se produjo aun con ventas récord de futuros por parte del BCRA, lo que refleja la pérdida de confianza en la capacidad de contención cambiaria.
Para los operadores, el mercado ya descuenta mayor inestabilidad en la previa electoral.
Caputo pide calma y pone la mira en octubre
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las tasas actuales responden al “riesgo político” y admitió que pueden golpear la actividad en el corto plazo. Sin embargo, relativizó la tensión al señalar que la situación es transitoria y que las próximas elecciones serán “muy favorables para el gobierno”.
El mensaje busca transmitir tranquilidad, aunque el mercado no parece alinearse con ese optimismo.
Un control que remite al pasado
La solicitud de información de la CNV y el BCRA sobre cauciones no es habitual bajo la actual administración, aunque sí tuvo precedentes en los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández. El hecho de que reaparezca en este contexto es leído como una señal de alerta y un endurecimiento en la supervisión del sistema financiero.
La dinámica de tasas extremas, un peso debilitado y la dificultad del Tesoro para refinanciar vencimientos en pesos dejan al descubierto el delicado equilibrio que enfrenta el oficialismo.
