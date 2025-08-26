Cauciones: La tasa no baja del 50% pese al control del BCRA

image

La intervención oficial no consigue frenar el encarecimiento del fondeo de muy corto plazo.

Para los FCIs, este costo implica un drenaje de liquidez insostenible, mientras que para los inversores se convierte en una señal de alerta sobre la desconfianza generalizada en el peso.

El peso, bajo presión pese a la intervención

En paralelo, el peso acumula cuatro jornadas consecutivas de caída, desafiando la política de desinflación que defiende Javier Milei. La baja se produjo aun con ventas récord de futuros por parte del BCRA, lo que refleja la pérdida de confianza en la capacidad de contención cambiaria.

Para los operadores, el mercado ya descuenta mayor inestabilidad en la previa electoral.

Caputo pide calma y pone la mira en octubre

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las tasas actuales responden al “riesgo político” y admitió que pueden golpear la actividad en el corto plazo. Sin embargo, relativizó la tensión al señalar que la situación es transitoria y que las próximas elecciones serán “muy favorables para el gobierno”.

El mensaje busca transmitir tranquilidad, aunque el mercado no parece alinearse con ese optimismo.

Un control que remite al pasado

La solicitud de información de la CNV y el BCRA sobre cauciones no es habitual bajo la actual administración, aunque sí tuvo precedentes en los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández. El hecho de que reaparezca en este contexto es leído como una señal de alerta y un endurecimiento en la supervisión del sistema financiero.

La dinámica de tasas extremas, un peso debilitado y la dificultad del Tesoro para refinanciar vencimientos en pesos dejan al descubierto el delicado equilibrio que enfrenta el oficialismo.

Con los comicios legislativos a semanas de distancia, el dilema es claro: seguir drenando reservas y multiplicar la intervención para sostener la calma, o asumir el costo político de un desborde cambiario e inflacionario.

