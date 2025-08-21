El BCRA sale a calmar la tasa de caución (y los encajes)

n otras palabras, un banco que toma fondos en caución y los devuelve en el mismo día puede netear esa posición, pero no trasladar ese movimiento hacia pases.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TargetDeMercado/status/1958578734895710420&partner=&hide_thread=false Mandó audio Stefanelli por lo que me corrijo: no sirve para arbitrar entre cauciones y pases.

Se netea entre mismo producto, y mismo vencimiento ya sea caución o pase.

El objetivo pareciera ser que se arbitren entre mercados, los productos, pero por separado.

El audio es otra… https://t.co/N8DWPV3js2 — Target (@TargetDeMercado) August 21, 2025

Qué implica para los bancos

Aunque la flexibilización es menos amplia de lo que se interpretó en un inicio, representa un alivio operativo. Permite mejorar la eficiencia en la gestión intradiaria de liquidez y evita que los bancos queden penalizados por movimientos de muy corto plazo que no generan un riesgo monetario adicional.

La aclaración también expone la tensión entre el Central y las entidades financieras, que en las últimas semanas elevaron sus quejas sobre el endurecimiento de la política de encajes. En las reuniones con Santiago Bausili, los grandes bancos privados reclamaron que la aplicación diaria de encajes afectaba directamente la rentabilidad y la competitividad del sector.

El trasfondo político (y monetario)

El BCRA busca un delicado equilibrio. Por un lado, necesita sostener una política de absorción de pesos para evitar que se recaliente el dólar y la inflación.

Por un lado, necesita sostener una política de absorción de pesos para evitar que se recaliente el dólar y la inflación.

Por otro, enfrenta la presión del sistema financiero para corregir los desajustes técnicos que surgen de una regulación demasiado rígida.

El episodio de la Comunicación A 8305 muestra cómo cada detalle normativo es seguido con lupa por los bancos y cómo la interpretación —o la mala comunicación— puede amplificar la tensión en un momento en que la autoridad monetaria no puede dar señales de debilidad.

