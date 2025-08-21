Videovigilancia y seguridad: qué priorizan hoy los consumidores al elegir alarmas

El servicio posventa también es determinante. Muchos clientes llegan al mercado tras experiencias negativas con proveedores anteriores. Esto se debe a sistemas mal configurados y falta de soporte o equipos obsoletos. La confianza en el instalador y la calidad de la asistencia técnica pesan tanto como la tecnología del producto.

¿Cómo eligen las personas qué sistema de videovigilancia contratar?

El precio ya no es el único factor. Un relevamiento sectorial indica que el 62% de los compradores prioriza la confianza en el proveedor por encima del costo.

La decisión de compra se apoya en comparaciones online, reseñas en redes sociales y recomendaciones en grupos de WhatsApp. La reputación digital se convirtió en una ventaja competitiva clave.

Sin embargo, cada familia tiene sus propios gastos y el presupuesto sigue influyendo. Por eso crecen opciones como kits auto-instalables, sistemas sin abonos mensuales o equipos básicos que pueden ampliarse con cámaras y domótica a medida que la economía lo permite.

El Director ejecutivo de Garnet Technology una empresa argentina dedicada al desarrollo y fabricación de sistemas de alarmas de intrusión y soluciones de seguridad electrónica, Diego Madeo, menciona que en el caso de los comercios, la tendencia se inclina hacia el monitoreo profesional. Panaderías, farmacias, estaciones de servicio y locales de indumentaria invierten en alarmas con respuesta 24/7 que también funcionan como sistemas de gestión: notifican ingresos fuera de horario, cortes de luz o movimientos sospechosos.

¿Por qué crece la demanda de alarmas?

El incremento de hechos delictivos es la principal causa. En muchas zonas del país, las consultas crecieron más del 30% en los últimos 12 meses, especialmente tras robos resonantes en barrios o locales cercanos.

A este factor se suma la accesibilidad tecnológica. Hoy, cualquier usuario puede controlar su sistema desde el celular, lo que redujo barreras de uso y acercó las alarmas a todos los segmentos sociales.

La seguridad electrónica dejó de ser un mercado de nicho. El futuro apunta a la integración con la domótica, la inteligencia artificial para detectar patrones sospechosos y la videoverificación como estándar de respuesta ante emergencias.

