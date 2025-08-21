urgente24
Tasas descontroladas hace un mes, pero Javier Milei responsabiliza al Congreso

Desde el fin de las LEFI, el equipo económico viene dando manotazos para contener al dólar, incluida la convalidación de súper tasas. Pero Javier Milei culpa ahora al Congreso (¿?)

21 de agosto de 2025 - 13:58
Javier Milei, su hermana Karina y (con casco) el ministro Luis Caputo.&nbsp;

Pero responsabilizar al Congreso por la suba de tasas -que, insistimos, comenzó con el fin de las LEFI hace dos meses- resulta sumamente llamativo.

Este jueves (21/08), un día después de la mega sesión en Diputados, Javier Milei compartió en su cuenta de X un mensaje justificando que "si esto termina en una mayor suba de la tasa hasta las elecciones, apunten al Congreso en la búsqueda de responsables".

milei retuit congreso

Sin embargo, hace días que economistas vienen advirtiendo por la suba de tasas dispuestas por el equipo económico, que no tenían relación con las votaciones en el Congreso sino que fue justamente una decisión -muy cuestionable, advierten- del Gobierno para contener al dólar hasta las elecciones.

Captura de pantalla 2025-08-21 132042
---------

