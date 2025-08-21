Hace más de un mes que diversos economistas vienen advirtiéndole al Gobierno por el impacto de la convalidación de súper tasas, que fue un manotazo de ahogado de Luis Caputo para intentar contener al dólar, tras el fin de las LEFI -el pasado 9 de junio-. Pero en año electoral, Javier Milei culpa al Congreso.
LA CULPA ES DEL OTRO
Tasas descontroladas hace un mes, pero Javier Milei responsabiliza al Congreso
Desde el fin de las LEFI, el equipo económico viene dando manotazos para contener al dólar, incluida la convalidación de súper tasas. Pero Javier Milei culpa ahora al Congreso (¿?)
El relato que viene sosteniendo el Gobierno es que la culpa es del otro: de los bancos, de los kirchneristas, de las "ratas" del Congreso, de los ñoquis estatales, de Victoria Villarruel, etc, etc.
Pero responsabilizar al Congreso por la suba de tasas -que, insistimos, comenzó con el fin de las LEFI hace dos meses- resulta sumamente llamativo.
Este jueves (21/08), un día después de la mega sesión en Diputados, Javier Milei compartió en su cuenta de X un mensaje justificando que "si esto termina en una mayor suba de la tasa hasta las elecciones, apunten al Congreso en la búsqueda de responsables".
Sin embargo, hace días que economistas vienen advirtiendo por la suba de tasas dispuestas por el equipo económico, que no tenían relación con las votaciones en el Congreso sino que fue justamente una decisión -muy cuestionable, advierten- del Gobierno para contener al dólar hasta las elecciones.
