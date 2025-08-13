Bebé inteligente "proveta" de Silicon Valley: En búsqueda del genio

Por ejemplo, al menos uno de los hijos de Musk fue concebido usando la tecnología de Orchid, aunque no se especifica si se seleccionó por inteligencia.

Sin embargo, el creciente afán por tener al bebé más inteligente de todos (un fetiche parental) está generando un amplio debate en la sociedad, y los bioeticistas están sugiriendo que en las civilizaciones del futuro los multimillonarios podrían aprovechar esa inteligencia para someter o doblegar a la masa proletaria.

"¿Es justo? Esto preocupa a mucha gente", dijo Hank Greely, director del Centro de Derecho y Biociencias de la Universidad de Stanford.

Es una gran trama de ciencia ficción: los ricos crean una supercasta genética que toma el poder y el resto somos proles Es una gran trama de ciencia ficción: los ricos crean una supercasta genética que toma el poder y el resto somos proles

Los bebés brillantes de Silicon Valley a imagen y semejanza de sus padres

Las startups de Silicon Valley, como Orchid Health y Nucleus Genomics, están utilizando tecnologías de selección embrionaria para permitir a los padres elegir embriones con ciertos genes y características deseadas, incluyendo la supuesta "inteligencia", a través de la secuenciación genómica y puntajes de riesgo poligénico.

Secuenciación genómica : Extraen ADN de cinco células de un embrión en etapa temprana y secuencian su genoma completo (3 mil millones de pares de bases) para identificar mutaciones asociadas con enfermedades monogénicas (causadas por un solo gen) y generar puntajes de riesgo poligénico para rasgos complejos, como enfermedades (cáncer, esquizofrenia) o inteligencia.

: Extraen ADN de cinco células de un embrión en etapa temprana y secuencian su genoma completo (3 mil millones de pares de bases) para identificar mutaciones asociadas con enfermedades monogénicas (causadas por un solo gen) y generar puntajes de riesgo poligénico para rasgos complejos, como enfermedades (cáncer, esquizofrenia) o inteligencia. Puntajes de riesgo poligénico : Estos puntajes combinan múltiples variantes genéticas para estimar la probabilidad de desarrollar ciertas condiciones o rasgos. Por ejemplo, Nucleus Genomics afirma que su plataforma "Nucleus Embryo" permite a los padres clasificar hasta 20 embriones según predicciones de CI, altura, color de ojos, entre otros.

: Estos puntajes combinan múltiples variantes genéticas para estimar la probabilidad de desarrollar ciertas condiciones o rasgos. Por ejemplo, Nucleus Genomics afirma que su plataforma "Nucleus Embryo" permite a los padres clasificar hasta 20 embriones según predicciones de CI, altura, color de ojos, entre otros. Selección de embriones: Los padres reciben un informe con los riesgos genéticos de cada embrión y deciden cuál implantar, basándose en los puntajes proporcionados por algoritmos propietarios.

“ El objetivo es ayudar a construir ‘una generación que tenga la bendición genética y evite enfermedades’”, afirma el fundador de Orchid Health.

Del mismo modo, Kian Sadeghi, padre fundador de Nucleus, anunció en X el 4 de junio de 2025 que trabajó con una pareja para “optimizar sus embriones basándose en la inteligencia”.

Padres brillantes pretenden hijos genios

En Silicon Valley, la cuna de la innovación tecnológica, los padres multimillonarios, muchos de los cuales son CEOs de las empresas, están pagando hasta 50.000 dólares por nuevos servicios de análisis genético que incluyen la promesa de analizar el coeficiente intelectual de los embriones. Asimismo, muchos de esos magnates tecnológicos están casándose o teniendo hijos con otras colegas brillantes, de manera estratégica, para tener una descendencia con grandes capacidades intelectuales.

image Las startups Nucleus Genomics y Herasight han comenzado a ofrecer públicamente predicciones de CI basadas en pruebas genéticas para ayudar a las personas a seleccionar los embriones que utilizarán para la fertilización in vitro.

“Actualmente existe todo un ecosistema de personas, generalmente con un patrimonio neto altísimo, o personas racionalistas obsesionadas con la inteligencia, como en Berkeley, que realmente quieren saber los puntajes de CI para poder usarlos como uno de los criterios para seleccionar su embrión”, dijo Stephen Hsu, cofundador de Genomic Prediction, una de las primeras empresas en ofrecer pruebas genéticas de embriones.

Por ejemplo, Elon Musk, el CEO de Tesla, tuvo cuatro hijos con Shivon Zilis, una ejecutiva de Neuralink (que fabrica chips cerebrales), sin que fueran pareja sentimental. Según reportes, la decisión de tener hijos juntos se basó en la creencia de Musk de que personas inteligentes deben reproducirse para contrarrestar la crisis de subpoblación. Zilis, experta en inteligencia artificial y machine learning, comparte esta visión, según una cita de ella en la biografía de Musk por Walter Isaacson: “Él realmente quiere que las personas inteligentes tengan hijos, así que me animó a hacerlo”.

Y añadió que elegir a Musk como padre fue “ una decisión bastante fácil” porque no podía pensar en “ genes que prefiriera para mis hijos”

Según información oficial, los cuatro hijos en común entre Musk y Zilis son: Strider Sekhar Sirius (hijo, nacido en noviembre de 2021), Azure Astra Alice (hija, nacida en noviembre de 2021), Arcadia (hija, nacida en febrero de 2024), Seldon Lycurgus (hijo, nacido en fecha no especificada).

Al respecto, reportes sugieren que al menos uno de estos hijos fue concebido con la tecnología de Orchid Health, la startup que ofrece análisis genómico para predecir rasgos como la inteligencia.

En ese sentido, la optimización genética a la hora de conformar familia y dejar una descendencia 'brillante' refleja las creencias meritocráticas y exitistas más profundas de Silicon Valley. "Creo que tienen la percepción de que son inteligentes y exitosos, y que merecen estar donde están porque tienen 'buenos genes'", dijo Sasha Gusev, genetista estadístico de la Facultad de Medicina de Harvard. "Ahora tienen una herramienta que les permite creer que pueden hacer lo mismo con sus hijos, ¿verdad?", agrega.

Más contenido en Urgente24

Sínodo Cadavérico: Cuando el cádaver descompuesto de un papa fue sometido a juicio

El desastre de las drogas de venta libre: Heroína para la tos y pastillas de cocaína

Taxista Fantasma y El Ahorcado del Cementerio de Chacarita: Dónde deambulan espectros

Eduardo II, monarca "gay": cuando la realeza no salía del closet