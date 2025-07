¿TMAP? Luis Caputo explicó "qué salió mal" y culpó a los bancos

Esta crítica de Luis Caputo a los bancos se dio horas antes de la reunión que mantuvo esta mañana el Presidente Javier Milei en su despacho de Casa Rosada con el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico.

"Se intercambiaron visiones y abordaron temas vinculados a la evolución del crédito y desarrollo del sistema financiero", señalaron fuentes de la entidad a Ámbito.com, al tiempo que calificaron la reunión como "muy buena".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1945489375527125178&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión en Casa Rosada con el Presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico. pic.twitter.com/zkq4ExLhJe — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 16, 2025

Consultado sobre el aumento de tasa del REPO a 36%, Luis Caputo explicó:"Esa tasa no la puso el Central, sino el mercado. El mandato de Bausili fue claro: absorber 5 billones de pesos, porque ésa era la estimación del BCRA del excedente de liquidez, producto de los bancos que no fueron a las 3 licitaciones de lecaps posteriores al anuncio de extinción de Lefis. Su objetivo no es de tasa, ni de dólar, sino de que no haya sobrante de pesos. Si esos 5 billones se los hubieran dado a una tasa menor, obviamente ésa hubiera sido la tasa. Es decir, la tasa es endógena".

Tras la explicación de Luis Caputo, qué dicen los economistas

Varios economistas y expertos en finanzas se expresaron tras los dichos de Luis Caputo. Y plantearon varias cuestiones. Veamos algunas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/naty_motyl/status/1945487789325201643&partner=&hide_thread=false Cuando ponen que el BCRA "estimó el exceso de liquidez" ya es, bastante, preocupante. — Natalia Motyl (@naty_motyl) July 16, 2025

