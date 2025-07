"Me pone muy bien": La insólita confesión sexual de Viviana Canosa

Embed - Viviana Canosa on Instagram: "Amo hacer #conclave @carnavalstream Con ustedes @jrial @fantinofantino @fabiandoman" View this post on Instagram A post shared by Viviana Canosa (@vivianacanosaok)



"No tener sexo me pone muy bien", atinó a decir para la sorpresa de sus compañeros. Y agregó: "Chicos, hace mucho que no tengo sexo". Rápidamente sus colegas aprovecharon para preguntarle si estaba soltera y si estaba disponible y con ganas de conocer a alguien.