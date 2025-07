Dictan la conciliación obligatoria y no habrá paro de pilotos en el inicio de las vacaciones

El gremio indicó que la decisión es en protesta contra el Decreto 378/2025, que según los pilotos prolonga los tiempos de servicio de vuelo, reduce los descansos del personal y elimina artículos vinculados a la prevención de la fatiga. Advirtieron que el nuevo régimen representa “un serio riesgo para la seguridad aérea”.

“El decreto no sólo traerá este paro, sino un conflicto permanente. El Gobierno puede dictar la conciliación obligatoria y nosotros acatarla o no, pero después el conflicto va a seguir. En esto no va a haber acuerdo”, dijo el sindicalista en declaraciones radiales.

Según Capital Humano, el paro hubiera afectado "a más de 300 vuelos comerciales nacionales e internacionales y 40.000 pasajeros" generando "un perjuicio enorme no solo a los pasajeros sino también a la empresa".

Por su parte, Aerolíneas Argentinas también emitió un comunicado en el que informó que la conciliación se dictó tras una audiencia entre las partes celebrada por la mañana de este martes.

Más contenido de Urgente24

Inflacion baja vs. Dólar inestable: La Libertad Arrasa vs. La Libertad Atrasa

Javier Milei fue a calmar al campo, que se va con las manos vacías

Contra su voluntad, el Gobierno ya sondea a Patricia Bullrich para mandarla al Senado

Si Javier Milei no interpreta los mensajes, perderá la judicialización de sus vetos