Inflacion baja vs. Dólar inestable: La Libertad Arrasa vs. La Libertad Atrasa

Crece el endeudamiento familiar: Cuidado con la morosidad

Lorena Hak en LetraP:

"(...) Según el último informe de Eco Go con datos a mayo, la mora en el crédito no bancario llegó al 12,8%, tras un salto de 1,6 punto en apenas 1 mes. El dato refleja un deterioro creciente en un segmento clave del sistema financiero ampliado, donde operan fintechs, billeteras digitales y financieras no tradicionales. Más del 70% de las 100 principales entidades no bancarias mostraron un aumento en sus niveles de irregularidad.

El fenómeno también alcanza, aunque en menor medida, al sistema bancario tradicional, donde la morosidad trepó al 2,5% en mayo, desde el 2,2% del mes anterior. Si bien estos números aún están lejos de picos históricos, el deterioro simultáneo en ambos sectores refleja un cambio de tendencia que podría condicionar la dinámica del crédito en los próximos meses.

Pese al deterioro en los pagos, el financiamiento por fuera del sistema bancario sigue creciendo. El crédito otorgado por proveedores no financieros aumentó 6,4% en términos reales en mayo y acumula un alza interanual del 95,9%. El stock alcanzó los $ 10,2 billones durante la gestión de Javier Milei, el valor más alto registrado, incluso por encima del récord de marzo de 2018, siempre con los datos de Eco Go.

En paralelo, el endeudamiento de las familias con entidades no financieras subió hasta representar el 27% de la masa salarial mensual, 5 puntos porcentuales más que en diciembre pasado. La cifra muestra que el sistema sigue incorporando demanda, pero también tensiona los márgenes de pago de los hogares. (…)".