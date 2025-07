Israel amenaza a un jugador: La política ensucia el fútbol

El 05/04, al llegar al Aeropuerto Ben-Gurión procedente de Doha, "las autoridades israelíes me detuvieron y me registraron minuciosamente", declaró. "Luego, el Shin Bet me condujo al aeropuerto para un largo interrogatorio que duró casi 9 horas seguidas antes de que me liberaran. También me confiscaron el teléfono móvil, que aún no me han devuelto".

Hassan afirma que los ataques no terminaron ahí. Y 6 días después, fue citado para un nuevo interrogatorio en la oficina del Shin Bet, en Nazaret.

"El interrogatorio se centró en mi integración a la selección nacional palestina", declaró. Además, "los oficiales estaban visiblemente enojados por mi decisión de unirme a Al-Arabi SC, acusándome de alinearme con lo que consideran un 'estado hostil', refiriéndose a Qatar".

"Un agente del Shin Bet me dijo, palabra por palabra: 'Si solo dependiera de nosotros, ya te habríamos revocado la ciudadanía'. Amenazaron con despojarme de mi nacionalidad, vigilarme constantemente y poner fin a mi carrera. Me dijeron que permanecería bajo vigilancia indefinida".

Cuando Hassan llegó al aeropuerto unas semanas después para regresar a Qatar, fue sometido de nuevo a interrogatorios y retrasos. "Mis familiares y allegados también fueron amenazados por mi culpa", añadió.

En respuesta, el Shin Bet informó a Haaretz que Hassan fue interrogado en abril de 2025 por sospechas de vínculos con elementos terroristas en el extranjero. Negó categóricamente la afirmación de Hassan de que su carrera deportiva y su ciudadanía estaban amenazadas.

shin bet.png Isologo del Shin Bet.

Intimidación

Haaretz:

"El relato de Hassan arroja luz sobre lo que muchos ciudadanos palestinos de Israel describen como una política más amplia de intimidación y presión política, dirigida especialmente a aquellos que mantienen fuertes vínculos con la identidad nacional palestina.

"No se trata solo de mí", dijo Hassan. "Muchos atletas árabes y personas de nuestra comunidad están siendo acosados. Es mi derecho legal, nacional y moral representar a Palestina. También es mi derecho a jugar en Catar, o en cualquier país que elija, y a negarme a representar a Israel. La selección nacional israelí me contactó previamente, y rechacé la oferta".

Hassan cree que su caso es un "intento deliberado de perseguir la libertad de expresión política y la diplomacia deportiva", particularmente para los ciudadanos palestinos de Israel que enfrentan un escrutinio cada vez mayor cuando participan en plataformas nacionales palestinas, ya sea en el arte, la cultura o los deportes.

En respuesta al incidente, la Asociación Palestina de Fútbol (PFA) emitió un comunicado el martes condenando lo que describió como una "grave violación" contra el jugador de la selección nacional.

La PFA expresó su profunda preocupación por lo que llamó "los intentos de Israel de intimidar y castigar a los atletas que representan a Palestina en el escenario internacional" y reafirmó su apoyo a Hassan y otros jugadores que enfrentan una presión similar.

