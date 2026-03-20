Netanyahu desmiente que Israel haya arrastrado a Estados Unidos a la guerra contra Irán

El mundo tiene una deuda con el presidente Trump por liderar esto para salvaguardar nuestro futuro El mundo tiene una deuda con el presidente Trump por liderar esto para salvaguardar nuestro futuro

Del mismo modo, habló de la extorsión que está librando el régimen iraní contra Occidente al haber bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, así como un 90% de los fertilizantes del agro global.

“Ahora están extorsionando por petróleo; imaginen lo que estos lunáticos podrían hacer con misiles balísticos”, sentenció, haciendo referencia a que la Operación Rugido de León que Israel, junto con su aliado estadounidense, lleva a cabo contra el país persa es para desmantelar el programa nuclear persa que enriquece uranio a niveles militares, aunque esta afirmación la haya negado rotundamente el asesor antiterrorista de Trump hasta este martes, Joe Kent.

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Kent, director del Centro Antiterrorista de Estados Unidos hasta este martes cuando presentó su renuncia por discrepancias con el Gobierno por la guerra contra Irán, rompió el silencio este miércoles ante Tucker Carlson tras su polémica carta de dimisión.

Este asesor clave de Donald Trump en la lucha contra el terrorismo, dado su laureado historial de jerarca, tras dejar el cargo lanzó varias bombas discursivas que dejaron boquiabierto al presentador republicano Tucker Carlson, incluyendo afirmaciones de que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.

Haaretz: La campaña contra Irán se está convirtiendo en una lucha por los recursos energéticos, y eso es una apuesta enorme

Impactante columna del diario opositor israelí Haaretz sobre la campaña militar en Irán de Estados Unidos e Israel: "No está claro si el presidente estadounidense Donald Trump está tratando de calmar las cosas o si quiere provocar una guerra energética, pero Irán está dispuesto a resistir. De cualquier manera, le conviene a Netanyahu".

Israel y USA atacaron el martes South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo. Qatar, que comparte el yacimiento de South Pars con Irán, condenó enérgicamente los ataques y culpó a Israel. En tanto, Estados Unidos dijo que ellos no tuvieron nada que ver y se comprometió a no dejar que vuelva a suceder. "Netanyahu me dio su palabra", dijo Donald Trump en una reciente comparecencia.

"Dado que se trata de dos líderes que mienten y engañan habitualmente, es difícil determinar quién sabía qué y cuándo, y si Trump estaba realmente enfadado o simplemente se creó un margen para la negación a costa de Netanyahu", precisa el diario israelí Haaretz en su columna de este viernes.

Embed - Guerra en Medio Oriente: Israel atacó el mayor yacimiento de gas de Irán

"¿Está Trump intentando calmar los ánimos? ¿O busca provocar una guerra energética en el Golfo aprovechando la actual confrontación militar? Su última declaración de reservas ofrece otra explicación: Trump anunció que, en el ataque israelí al yacimiento de South Pars, también resultó afectada una importante instalación de gas catarí. Los cataríes son aliados cercanos del presidente (y especialmente cercanos al núcleo de la compleja red empresarial que lo rodea, personas que ven la presidencia como un centro de negocios lucrativos)", añade el medio.

El diario israelí opositor al Gobierno de Netanyahu hizo referencia a que, tras el bombardeo a Soujt Pars, el régimen de Irán atacó en represalia a la refinería de Ashdod y a otra en Haifa, ambas en Israel. También lanzó una horda de misiles contra otra en Qatar y un depósito de combustible en Riad. Los ataques iraníes habrían tenido como objetivo la infraestructura energética en la región, incluyendo instalaciones en Ras Laffan y refinerías en territorio israelí.

Desde el 28 de febrero, en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes, Irán ha estado disparando sus drones Shahed contra varias ciudades israelíes, así como contra bases estadounidenses de la región, rascacielos de Doha, centros de datos, aeropuertos de Azerbaiyán y Bahréin, refinerías de petróleo y productoras de gas licuado en el Golfo Pérsico, entre las que se incluyen una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado del mundo; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos.

"En los estados del Golfo, la mayoría de los cuales detestan a los iraníes pero están divididos sobre la continuación de la guerra, existe una creciente preocupación por el daño que esto pueda causar a las exportaciones de petróleo y desencadenar una crisis mundial", dice Haaretz sobre la escalada en Medio Oriente que resultó en un alta de los precios internacionales del petróleo.

Haaretz también expone: "Representantes del gobierno de Israel que emiten comunicados y, en ocasiones, conceden entrevistas a los medios —Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el ministro de Cultura Miki Zohar— siguen describiendo la guerra no solo como una lucha cuasi religiosa entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, sino como una campaña desigual que culminará con una victoria israelí segura".

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