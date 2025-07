El Gobierno prepara la 'trinchera' en Diputados y la oposición apura una sesión

‘Atrincherarse’ en Diputados

Javier Milei lidera una Administración escasa de la creatividad imprescindible para recuperar la iniciativa hasta en el insulto a los periodistas y medios de comunicación. Falta mucho tiempo para octubre, en los parámetros de la Argentina, para que se concrete su muy vaticinado éxito electoral. En tanto, los gobernadores de las provincias preexistentes a la Nación no cesarán su presión. Sin embargo, ellos no quieren decapitar al Presidente sino obtener más recursos para sus territorios. Milei dice que esos 2 puntos del PBI que ellos reclaman es una insubordinación que atenta contra la estabilidad. En verdad, no hay estabilidad posible cuando todos los gobernadores reclaman a la vez al Presidente.